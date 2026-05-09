Станислав Костов: Най-великият клуб празнува!

Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Бившият нападател на Левски Станислав Костов поздрави всички фенове на "сините", които днес ще празнуват шампионската титла.

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

"Всичко е заслужано днес. Най-великият клуб празнува! Левски е шампион за 27-ми път. Поздравления за играчите, ръководството и най-вече на феновете, че за пореден път бяха до отбора, подкрепяха го и изстрадаха 17-те дълги години, за да дойде днес. Най-хубавият ден за всички сини привърженици. Само Левски", написа бившият нападател на Левски.