  1. Sportal.bg
  2. Левски
  • 9 май 2026 | 13:06
Станислав Костов: Най-великият клуб празнува!
Бившият нападател на Левски Станислав Костов поздрави всички фенове на "сините", които днес ще празнуват шампионската титла.

"Всичко е заслужано днес. Най-великият клуб празнува! Левски е шампион за 27-ми път. Поздравления за играчите, ръководството и най-вече на феновете, че за пореден път бяха до отбора, подкрепяха го и изстрадаха 17-те дълги години, за да дойде днес. Най-хубавият ден за всички сини привърженици. Само Левски", написа бившият нападател на Левски.

