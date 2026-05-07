Билал Бари ще се опита отново да помогне на Левски със селекцията

Бившият централен нападател на Левски Билал Бари отново ще опита да помогне на клуба при селекцията. През лятото той свърши страхотна работа и благодарение и на неговите усилия в тима пристигна Акрам Бурас. 24-годишният алжирец бе привлечен от местния МК Алжер. За да го имат в редиците си от "Георги Аспарухов" платиха откупната му клауза, която бе в размер на около 400 хиляди евро, а наред с това ще дължат и процент от бъдеща продажба на халфа.
Сделката за Бурас бе изстрел в десетката. Защото той пасна като дялан камък в схемата на Хулио Веласкес. Акрам участва активно и в двете фази на играта, умее бързо да скъсява дистанцията до противниковите футболисти, както да диктува темпото. Наред с това е и биткаджия, като има усет за тънки пасове. При обрата 3:1 над ЦСКА пък отбеляза страхотен гол с левия крак. До момента той е бил на терена в общо 26 двубоя през този сезон, вкара и три попадения.