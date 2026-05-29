Микаел Старе: Скоро Лудогорец отново ще е на върха

Заместникът на Пер-Матиас Хьогмо - Микаел Старе в Лудогорец, даде мнението си след драматичния успех с дузпи срещу Локомотив (Пловдив), който прати "орлите" в Лига на конференциите.

"Лудогорец е свикнал да побеждава, това беше тежък сезон за отбора. Беше важно да спечелим и да се класираме за евротурнирите. Тежък сезон, но Лудогорец ще бъде отново на върха скоро. Имахме доста положения, на моменти играхме малко по-бавничко в атака.

Мисля, че винаги може да се създават повече положения, за да се побеждава до 90-ата минута. В продълженията свалихме малко нивото, но като цяло заслужавахме победата. Играем по-добре, когато сме под напрежение. Бяхме концентрирани преди двубоя, в разговорите с футболистите, това ни помогна със сигурност. Имаме договор с Лудогорец, това мога да кажа към момента", каза шведският специалист.

