Очакват новия собственик на Левски на "Герена" за битката с Лудогорец

Новият собственик на Левски Атанас Бостанджиев е очакван в ложите на стадион "Георги Аспарухов" за двубоя с Лудогорец, след който отборът ще вземе златните медали, пише "Терма спорт".

Наско Сираков обяви на 24 април, че е сключена сделка с бизнесменa, който ще получи мажоритарния пакет акции на клуба. Ден по-късно "сините" излязоха в дербито с ЦСКА и пред погледа на милиардера спечелиха след обрат с 3:1. Бостанджиев обаче не бе на трибуните при успеха над ЦСКА 1948.