Макфарлън: Не мислим за финала, а за това какво да подобрим за мача с Ливърпул

Временният мениджър на Челси Калъм Макфарлън говори за състоянието на отбора си след петте поредни загуби в първенството и преди съботното гостуване на Ливърпул.

"Няколко момчета се завръщат. Ливай Колуил тренира още една цяла седмица. Рийс Джеймс също, така че това е обещаващо. Колко близо са до това да започнат? Утре пак тренираме. Те тренираха пълноценно днес, така че сме обнадеждени.

Говорих с бащата на Джеси Дери вечерта, когато това се случи (б.ред. - младият нападател получи контузия в главата по време на дебюта си). Вчера говорих и със семейството му и всичко се развива положително. Наистина е разочароващо. Сега най-важното е да е здрав. Но беше страхотно да му дадем този дебют. Работих с Джеси в отбора до 21 години, той имаше фантастичен сезон. Няма да бъде на разположение за нас до края на сезона сега. Това е внезапен край на сезона му. Но той показа качествата си и какво може да донесе.

Педро Нето и Алехандро Гарначо получиха удари, така че е малко вероятно да бъдат на разположение. Роберт Санчес също няма да бъде на разположение след контузията, която получи по време на мача с Нотингам Форест.

Напълно разбирам чувствата на феновете. Ние сме също толкова разочаровани и фрустрирани, колкото и те. Представянията не бяха достатъчно добри, в момента сме в наистина лоша серия. Представянето срещу Лийдс беше проблясък, върху който си мислехме, че можем да надградим, но не успяхме да го направим. Просто не успяхме да го пренесем в мача в понеделник. Надяваме се, че можем да подобрим това в събота.

Не сме говорили за финала за Купата. Говорихме за това какво трябва да подобрим от предишния мач и гледаме с нетърпение към следващия.

Мисля, че са налице основите, за да може този отбор да има успех. В момента не сме в най-добрата си форма, не се представяме по начина, по който би трябвало, но мисля, че има основи, за да бъдем успешни.

Ливърпул е наистина добър отбор, с много добри играчи, които мога да донесат доста заплахи за нас. Ние обаче също имаме много добри играчи. В момента се фокусираме върху себе си и се стремим да подобрим представянето си в сравнение с преди".

🚨 Alejandro Garnacho and Pedro Neto are “unlikely to return against Liverpool”, says McFarlane.



Robert Sánchez will be out. ❌ pic.twitter.com/hhlQ6WTCT5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2026

Снимки: Imago