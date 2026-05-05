Челси добави Чави Ернандес в списъка с потенциални мениджъри

Името на бившия треньор на Барселона Чави Ернандес е включено в списъка с потенциални кандидати за мениджърския пост в Челси. Според “Индипендънт” ръководството на лондончани е подбрало петима специалисти, които смята, че са най-подходящи за футболната философия, която се опитва да налага. Един от тях - Сеск Фабрегас, обаче на практика отпада от сметките, тъй като е станало ясно, че бившият халф няма да напусне Комо през това лято.

Останалите са треньорът на Порто Франческо Фариоли, Чаби Алонсо и Андони Ираола. Последните двама ще бъдат свободни, тъй като Алонсо е без работа, след като бе уволнен от Реал Мадрид през януари, а Ираола вече обяви, че напуска Борнемут след края на сезона. Баскът бе свързван и със завръщане в Атлетик Билбао, но днес тази възможност отпадна, след като “лъвовете” официално анонсираха, че от лятото треньор на отбора ще бъде Един Терзич.

Чави също е свободен, след като напусна Барселона през 2024-та. Оттогава той не започвал друга работа, търсейки най-подходящия проект, в който да има по-широко поле за изява.

🚨🇪🇸 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Xavi is under consideration by Chelsea to be their next manager, reports @MiguelDelaney. 🔵✨ pic.twitter.com/asZpSzWAL7 — EuroFoot (@eurofootcom) May 5, 2026