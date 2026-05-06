Предлагат защитник на Челси на Барселона

Защитникът на Челси Уесли Фофана е предлаган на Барселона от неговите представители. Каталунците търсят централен защитник и те са провели разговор с агентите на бранителя.
Челси няма проблем да се раздели с Фофана, но няма да го направи за по-малко от 30 милиона евро. Барселона предпочита да го вземе под наем с опция за закупуване, докато лондончани искат директна продажба. След пристигането си от Лестър Фофана е преследван от контузии и е играл в 68 мача от 2022 г. насам, но половината от тях са този сезон.
