Предлагат защитник на Челси на Барселона

Защитникът на Челси Уесли Фофана е предлаган на Барселона от неговите представители. Каталунците търсят централен защитник и те са провели разговор с агентите на бранителя.

Челси няма проблем да се раздели с Фофана, но няма да го направи за по-малко от 30 милиона евро. Барселона предпочита да го вземе под наем с опция за закупуване, докато лондончани искат директна продажба. След пристигането си от Лестър Фофана е преследван от контузии и е играл в 68 мача от 2022 г. насам, но половината от тях са този сезон.

🚨 𝗪𝗘𝗦𝗟𝗘𝗬 𝗙𝗢𝗙𝗔𝗡𝗔 🇫🇷 𝗔 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗢𝗦𝗘́ 𝗔𝗨 𝗙𝗖 𝗕𝗔𝗥𝗖𝗘𝗟𝗢𝗡𝗘 ! 💰💙❤️



Le club catalan privilégie un prêt avec option d’achat.



Chelsea attend au moins 30 M€ !



Снимки: Gettyimages