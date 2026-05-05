Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Дебютиралият за Челси нападател: Мечтата ми се сбъдна

Дебютиралият за Челси нападател: Мечтата ми се сбъдна

  • 5 май 2026 | 20:42
  • 837
  • 0

Нападателят на Челси Джеси Дери коментира състоянието си след като получи контузия на главата в мача от 35-ия кръг срещу Нотингам Форест (1:3). Младокът получи първия си старт от първата минута за "сините", но още през първото полувреме получи тежък удар в главата и бе принудително заменен. „Мечтата ми се сбъдна – дебютът ми във Висшата лига, като титуляр на „Стамфорд Бридж“. Искам да благодаря на Челси, на целия медицински персонал, на всички в болница „Сейнт Мери“, на съотборниците ми и на всички фенове за подкрепата им. Нямам търпение да се върна на терена“, написа футболистът в социалните мрежи.

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички
Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

18-годишният англичанин беше изнесен на носилка след сблъсък с главата на защитника на Нотингам Зак Абът. Нападателят остана на земята около 10 минути. Докато беше изнесен на носилка, той получи аплодисменти както от феновете на Челси, така и от тези на Форест. През сезон 2025/26 Дери не успя да отбележи в три мача за Челси.

Откараха в болница ударения тежко младок на Челси
Откараха в болница ударения тежко младок на Челси
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Луис Енрике преди реванша с Байерн: Отиваме да спечелим, двата отбора разполагат с фанстастични играчи

Луис Енрике преди реванша с Байерн: Отиваме да спечелим, двата отбора разполагат с фанстастични играчи

  • 5 май 2026 | 20:26
  • 2349
  • 1
Нови проблеми в съблекалнята на Реал Мадрид преди Ел Класико

Нови проблеми в съблекалнята на Реал Мадрид преди Ел Класико

  • 5 май 2026 | 19:35
  • 3329
  • 3
В Байерн (Мюнхен) следят изкъсо Кварацхелия, но не Хвича

В Байерн (Мюнхен) следят изкъсо Кварацхелия, но не Хвича

  • 5 май 2026 | 19:25
  • 3363
  • 0
Напрежението се покачва: феновете събраха над 100 хиляди подписа за изгонването на Мбапе

Напрежението се покачва: феновете събраха над 100 хиляди подписа за изгонването на Мбапе

  • 5 май 2026 | 19:00
  • 14180
  • 34
ФИФА покани Иранската футболна федерация на среща

ФИФА покани Иранската футболна федерация на среща

  • 5 май 2026 | 18:56
  • 706
  • 0
Естевао се завърна в Бразилия, за да се възстановява преди Световното

Естевао се завърна в Бразилия, за да се възстановява преди Световното

  • 5 май 2026 | 18:45
  • 753
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (София) 2:2 Ботев (Враца), домакините изравниха от дузпа

Локо (София) 2:2 Ботев (Враца), домакините изравниха от дузпа

  • 5 май 2026 | 21:10
  • 8720
  • 40
Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

  • 5 май 2026 | 19:23
  • 16730
  • 28
Съставите на мача, който ще определи първия финалист в ШЛ

Съставите на мача, който ще определи първия финалист в ШЛ

  • 5 май 2026 | 21:02
  • 1900
  • 7
Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

  • 5 май 2026 | 14:59
  • 20681
  • 160
Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 20:58
  • 4764
  • 2
Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

  • 5 май 2026 | 14:04
  • 12117
  • 3