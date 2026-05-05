Дебютиралият за Челси нападател: Мечтата ми се сбъдна

Нападателят на Челси Джеси Дери коментира състоянието си след като получи контузия на главата в мача от 35-ия кръг срещу Нотингам Форест (1:3). Младокът получи първия си старт от първата минута за "сините", но още през първото полувреме получи тежък удар в главата и бе принудително заменен. „Мечтата ми се сбъдна – дебютът ми във Висшата лига, като титуляр на „Стамфорд Бридж“. Искам да благодаря на Челси, на целия медицински персонал, на всички в болница „Сейнт Мери“, на съотборниците ми и на всички фенове за подкрепата им. Нямам търпение да се върна на терена“, написа футболистът в социалните мрежи.

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

18-годишният англичанин беше изнесен на носилка след сблъсък с главата на защитника на Нотингам Зак Абът. Нападателят остана на земята около 10 минути. Докато беше изнесен на носилка, той получи аплодисменти както от феновете на Челси, така и от тези на Форест. През сезон 2025/26 Дери не успя да отбележи в три мача за Челси.

Откараха в болница ударения тежко младок на Челси

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages