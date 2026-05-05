Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Калъм Макфарлън: Този отбор е много по-добър от това, което показа днес

Калъм Макфарлън: Този отбор е много по-добър от това, което показа днес

  • 5 май 2026 | 02:57
  • 91
  • 0

Временният мениджър на Челси Калъм Макфарлън продължава да не може да изправи отбора на крака. "Сините" допуснаха шеста поредна загуба в домакинството си на Нотингам (1:3). Наставникът не е доволен от представянето на играчите си, особено в началните минути. Той смята, че отборът му е много по-добър от това, което показа в този мач.

„Първите 15 минути на този двубой бяха абсолютно неприемливи. Ранният гол, който допуснахме, беше истински удар под пояса и честно казано, изглеждаше, че така и не успяхме да се възстановим психически от този момент. Начинът, по който позволихме да ни вкарат тези два гола в началото, ни дръпна толкова назад, че пред нас се изправи истинска планина за изкачване“, заяви Макфарлън.

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички
Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

„Мисля, че в началната фаза бяхме далеч от нивото, на което трябва да бъде един отбор на Челси. Просто не можеш да си позволиш подобни грешки на това равнище, особено срещу съперник, който се бори за оцеляването си с такава настървеност. Това е безмилостна игра – ако не си на 100% от първия съдийски сигнал, биваш наказан моментално“, допълни специалистът.

Той посочи над какво трябва да се работи за подобряване на резултатите на отбора.

„Изключително разочароващо е, защото този отбор е много по-добър от това, което показа днес на терена. Трябва веднага да обърнем внимание на тези детайли и да подобрим дисциплината си, защото подобни епизоди ни лишават от шансове за точки“, завърши Макфарлън.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Рафиня няма желание да напуска Барселона

Рафиня няма желание да напуска Барселона

  • 5 май 2026 | 01:54
  • 256
  • 0
Ендрик готов да остане в Лион и за следващия сезон

Ендрик готов да остане в Лион и за следващия сезон

  • 5 май 2026 | 01:32
  • 283
  • 0
Интер Маями продължава да работи по привличането на Каземиро

Интер Маями продължава да работи по привличането на Каземиро

  • 5 май 2026 | 00:58
  • 301
  • 0
Риера остава начело на Айнтрахт... засега

Риера остава начело на Айнтрахт... засега

  • 5 май 2026 | 00:36
  • 372
  • 0
Алексис Санчес изведе Севиля на пътя към спасението

Алексис Санчес изведе Севиля на пътя към спасението

  • 5 май 2026 | 00:02
  • 913
  • 0
Ман Сити се срина за броени минути, а късният щурм донесе само частична утеха

Ман Сити се срина за броени минути, а късният щурм донесе само частична утеха

  • 4 май 2026 | 23:56
  • 17875
  • 108
Виж всички

Водещи Новини

Ман Сити се срина за броени минути, а късният щурм донесе само частична утеха

Ман Сити се срина за броени минути, а късният щурм донесе само частична утеха

  • 4 май 2026 | 23:56
  • 17875
  • 108
Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

  • 4 май 2026 | 19:06
  • 26943
  • 172
Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"

Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"

  • 4 май 2026 | 20:37
  • 20622
  • 93
Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 35263
  • 121
Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

  • 4 май 2026 | 19:09
  • 34703
  • 53
Какъв мач! Черно море Тича е на полуфинал след невероятен трилър със Спартак Плевен в Шумен

Какъв мач! Черно море Тича е на полуфинал след невероятен трилър със Спартак Плевен в Шумен

  • 4 май 2026 | 21:15
  • 10112
  • 7