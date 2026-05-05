Калъм Макфарлън: Този отбор е много по-добър от това, което показа днес

Временният мениджър на Челси Калъм Макфарлън продължава да не може да изправи отбора на крака. "Сините" допуснаха шеста поредна загуба в домакинството си на Нотингам (1:3). Наставникът не е доволен от представянето на играчите си, особено в началните минути. Той смята, че отборът му е много по-добър от това, което показа в този мач.

„Първите 15 минути на този двубой бяха абсолютно неприемливи. Ранният гол, който допуснахме, беше истински удар под пояса и честно казано, изглеждаше, че така и не успяхме да се възстановим психически от този момент. Начинът, по който позволихме да ни вкарат тези два гола в началото, ни дръпна толкова назад, че пред нас се изправи истинска планина за изкачване“, заяви Макфарлън.

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

„Мисля, че в началната фаза бяхме далеч от нивото, на което трябва да бъде един отбор на Челси. Просто не можеш да си позволиш подобни грешки на това равнище, особено срещу съперник, който се бори за оцеляването си с такава настървеност. Това е безмилостна игра – ако не си на 100% от първия съдийски сигнал, биваш наказан моментално“, допълни специалистът.

Той посочи над какво трябва да се работи за подобряване на резултатите на отбора.

„Изключително разочароващо е, защото този отбор е много по-добър от това, което показа днес на терена. Трябва веднага да обърнем внимание на тези детайли и да подобрим дисциплината си, защото подобни епизоди ни лишават от шансове за точки“, завърши Макфарлън.

Снимки: Gettyimages