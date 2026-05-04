Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Откараха в болница ударения тежко младок на Челси

Откараха в болница ударения тежко младок на Челси

  • 4 май 2026 | 19:42
  • 2229
  • 0

Пострадалият тежко футболист на Челси Джеси Дери е бил откаран в болница, обявиха от клуба. 18-годишният талант беше ударен лошо в главата в края на първото полувреме на шампионатния двубой срещу Нотингам Форест (1:3)

“Джеси е в съзнание, комуникира и преминава през медицински прегледи. Пожелаваме му бързо възстановяване и благодарим на медицинския екип за бързата реакция”, съобщиха “сините”.

Тийнеджърът изненадващо започна мача като титуляр - за първи път в кариерата си в мъжкия тим на Челси. Той действаше като ляво крило, но в 45-ата минута Зак Абът от Нотингам неволно го удари в главата, за което пък беше отсъдена дузпа.

Дери се свлече на земята и беше изнесен на носилка и с кислородна маска. Абът също получи медицинска помощ и трябваше да напусне игра, но поне го направи на собствен ход.

По-късно в двубоя по сходен начин се сблъскаха още вратарят на Челси Роберт Санчес и халфът на Нотингам Моргън Гибс-Уайт. Те също веднага бяха заменени.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

  • 4 май 2026 | 19:09
  • 21085
  • 40
Четирима не тренираха с Арсенал преди решителния сблъсък с Атлетико Мадрид

Четирима не тренираха с Арсенал преди решителния сблъсък с Атлетико Мадрид

  • 4 май 2026 | 17:47
  • 3037
  • 0
Томас Мюлер очаква доста различен реванш между Байерн и ПСЖ

Томас Мюлер очаква доста различен реванш между Байерн и ПСЖ

  • 4 май 2026 | 16:50
  • 1267
  • 1
Манчестър Сити стартира преговори с Фоудън

Манчестър Сити стартира преговори с Фоудън

  • 4 май 2026 | 16:43
  • 1813
  • 0
Мъри: Ще продължим да се борим докрай

Мъри: Ще продължим да се борим докрай

  • 4 май 2026 | 16:38
  • 3944
  • 8
Легендата Пирес за Атлетико - Арсенал: Изкуството да се защитаваш, някои не го харесват

Легендата Пирес за Атлетико - Арсенал: Изкуството да се защитаваш, някои не го харесват

  • 4 май 2026 | 15:52
  • 936
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

  • 4 май 2026 | 19:06
  • 11194
  • 70
Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"

Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"

  • 4 май 2026 | 20:37
  • 4133
  • 8
Десподов претърпя операция

Десподов претърпя операция

  • 4 май 2026 | 19:39
  • 5118
  • 6
Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 26797
  • 106
Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

  • 4 май 2026 | 19:09
  • 21085
  • 40
Страхотна битка в решаващия сблъсък в Шумен

Страхотна битка в решаващия сблъсък в Шумен

  • 4 май 2026 | 20:07
  • 3509
  • 1