Откараха в болница ударения тежко младок на Челси

Пострадалият тежко футболист на Челси Джеси Дери е бил откаран в болница, обявиха от клуба. 18-годишният талант беше ударен лошо в главата в края на първото полувреме на шампионатния двубой срещу Нотингам Форест (1:3)

“Джеси е в съзнание, комуникира и преминава през медицински прегледи. Пожелаваме му бързо възстановяване и благодарим на медицинския екип за бързата реакция”, съобщиха “сините”.

Тийнеджърът изненадващо започна мача като титуляр - за първи път в кариерата си в мъжкия тим на Челси. Той действаше като ляво крило, но в 45-ата минута Зак Абът от Нотингам неволно го удари в главата, за което пък беше отсъдена дузпа.

Дери се свлече на земята и беше изнесен на носилка и с кислородна маска. Абът също получи медицинска помощ и трябваше да напусне игра, но поне го направи на собствен ход.

По-късно в двубоя по сходен начин се сблъскаха още вратарят на Челси Роберт Санчес и халфът на Нотингам Моргън Гибс-Уайт. Те също веднага бяха заменени.