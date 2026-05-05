Жоао Педро: Съчувствам на феновете на Челси

Нападателят на Челси Жоао Педро призна, че съчувства на феновете на отбора, след като поражението с 1:3 срещу Нотингам Форест удължи серията от поредни загуби във Висшата лига на шест. „Сините“ за последно изпадат в подобна криза през 1993 година, а този път изгубиха шансовете си да завършат в топ 5 и да се класират за Шампионската лига през следващия сезон. Все по-вероятно става лондончани изобщо да не играят в евротурнирите, тъй като оставащите им мачове са гостувания на Ливърпул и Съндърланд, както и домакинство срещу Тотнъм, който е в серия от три поредни срещи без загуба.

Срещу Форест Челси допусна гол още 98 секунди след първия съдийски сигнал, а след това тимът не успя да се върне в срещата.

„Допуснахме гол твърде рано, което направи задачата ни за обрат много трудна. Трябва да намерим начин да не допускаме тези грешки всеки мач. Това е Висшата лига. Ако допуснеш ранен гол, е трудно да се върнеш в мача. Всички трябва да погледнат към себе си, включително и аз, и да намерим начин да се справяме по-добре. Съчувствам на феновете. Трябва да видим как можем да се подобрим“, заяви Жоао Педро след срещата, цитиран от „Скай Спортс“.

Три кръга преди края Челси е девети и изостава на 4 точки от шестия Борнемут, който заема позицията, даваща право на участие в Лига Европа. Седмата позиция гарантира място в предварителните кръгове за Лигата на конференциите.

Снимки: Imago