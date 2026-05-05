Естевао се завърна в Бразилия

Крилото на английския футболен клуб Челси Естевао се завърна при бившия си отбор Палмейрас в родината си, където ще продължи възстановяването си от контузия в бедрото, съобщава ESPN. 19-годишният бразилски национал не е играл от 18 април, когато получи травмата при поражението с 0:1 от Манчестър Юнайтед и е под въпрос за Световното първенство след месец.

Преди контузията Естевао беше сред сигурните футболисти в селекцията на Карло Анчелоти, който е голям почитател на младата звезда на Челси. Според ESPN тийнейджърът ще прекара известно време в Сао Пауло и ще се възползва от съоръженията на Палмейрас.

Бразилецът има 8 гола в 36 мача във всички турнири, откакто пристигна на „Стамфорд Бридж“ за 29 милиона паунда през миналото лято, а дебюта си за „Селесао“ направи през септември 2024 година. Бразилия започва участието си на Световните финали на 13 юни срещу Мароко, а останалите отбори в група „C“ са Шотландия и Хаити.