Естевао се завърна в Бразилия, за да се възстановява преди Световното

  • 5 май 2026 | 18:45
Крилото на Челси Естевао се завърна в лагера бившия си отбор Палмейрас в родината си, където ще продължи възстановяването си от контузия в бедрото, съобщава ESPN. 19-годишният бразилски национал не е играл от 18 април, когато получи травмата при поражението с 0:1 от Манчестър Юнайтед и е под въпрос за Световното първенство след месец. Преди контузията Ествеао беше сред сигурните футболисти в селекцията на Карло Анчелоти, който е голям почитател на младата звезда на Челси.

Челси добави Чави Ернандес в списъка с потенциални мениджъри

Според ESPN тийнейджърът ще прекара известно време в Сао Пауло и ще се възползва от съоръженията на Палмейрас. Бразилецът има 8 гола в 36 мача във всички турнири, откакто пристигна на „Стамфорд Бридж“ за 29 милиона паунда през миналото лято, а дебюта си за „Селесао“ направи през септември 2024 година. Бразилия започва участието си на Световните финали на 13 юни срещу Мароко, а останалите отбори в група „C“ са Шотландия и Хаити.

Снимки: Gettyimages

