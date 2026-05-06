  6 май 2026 | 12:54
Интер скърби за легендарен полузащитник

Интер и италианският футбол скърбят за бившия полузащитник на "нерадзурите" Еваристо Бекалоси, който в нощта на вторник срещу сряда почина на 69-годишна възраст. От една година здравословното състояние на бившия футболист беше критично след прекаран мозъчен кръвоизлив през януари 2025 г.

Бекалоси, наричан още "Бека" от тифозите, започва кариерата си в родния Бреша, като преминава в Интер през 1978 г. Там с голове, победи и страхотни представяния бързо се превръща в идол на феновете на „нерадзурите“. Остава в Милано до 1984 г., като печели едно Скудето през сезон 1979/1980 и една Купа на Италия през 1982 г. Достига и до полуфиналите на КЕШ през 1980/81 г. С екипа на Интер записва 216 мача във всички турнири и отбелязва 37 гола.

След това преминава в Сампдория, където печели още една Купа на страна, а после кариерата му преминава през тимове като Монца, отново Бреша и Порденоне, преди да се оттегли от футбола през 1991 г. Бекалоси не записва мачове за националния отбор на Италия, но има три участия за отбора до 21 години и един гол в четири мача за олимпийския тим на страната.

Интер отдаде почит на бившия си футболист с официално съобщение в социалните мрежи: „Футболен клуб Интер и цялата общност на Интер се присъединяват към скръбта по повод кончината на Еваристо Бекалоси и, спомняйки си за него, изказват най-дълбоките си съболезнования на семейството му.

Изглежда невъзможно. В гънките на паметта и в ежедневието Еваристо винаги е бил един от нас. Непредсказуем, като неговия дрибъл, уникален, като начина му на боравене с топката", добавиха от Интер.

Снимки: Imago

