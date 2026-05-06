Интер скърби за легендарен полузащитник

Интер и италианският футбол скърбят за бившия полузащитник на "нерадзурите" Еваристо Бекалоси, който в нощта на вторник срещу сряда почина на 69-годишна възраст. От една година здравословното състояние на бившия футболист беше критично след прекаран мозъчен кръвоизлив през януари 2025 г.

Ci hai insegnato che il calcio può essere arte.

Il tuo talento e il tuo esempio resteranno, per sempre.

Ciao Becca, leggenda nerazzurra 🖤💙



Il cordoglio di FC Internazionale Milano

Бекалоси, наричан още "Бека" от тифозите, започва кариерата си в родния Бреша, като преминава в Интер през 1978 г. Там с голове, победи и страхотни представяния бързо се превръща в идол на феновете на „нерадзурите“. Остава в Милано до 1984 г., като печели едно Скудето през сезон 1979/1980 и една Купа на Италия през 1982 г. Достига и до полуфиналите на КЕШ през 1980/81 г. С екипа на Интер записва 216 мача във всички турнири и отбелязва 37 гола.

След това преминава в Сампдория, където печели още една Купа на страна, а после кариерата му преминава през тимове като Монца, отново Бреша и Порденоне, преди да се оттегли от футбола през 1991 г. Бекалоси не записва мачове за националния отбор на Италия, но има три участия за отбора до 21 години и един гол в четири мача за олимпийския тим на страната.

Интер отдаде почит на бившия си футболист с официално съобщение в социалните мрежи: „Футболен клуб Интер и цялата общност на Интер се присъединяват към скръбта по повод кончината на Еваристо Бекалоси и, спомняйки си за него, изказват най-дълбоките си съболезнования на семейството му.

Former Inter and Brescia midfielder Evaristo Beccalossi has died aged 69: 'Always one of us,' wrote the Nerazzurri.

„Изглежда невъзможно. В гънките на паметта и в ежедневието Еваристо винаги е бил един от нас. Непредсказуем, като неговия дрибъл, уникален, като начина му на боравене с топката", добавиха от Интер.

Снимки: Imago