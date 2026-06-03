Везенков и компания в първи сблъсък за титлата с Панатинайкос

Тази вечер Олимпиакос приема Панатинайкос в Двореца на мира и приятелството в Пирея за Мач 1 от финалната серия в гръцката баскетболна лига. Това е първата среща от серията във формат "най-добър от 5", която ще определи новия шампион на Гърция.

Домакините влизат в мача със самочувствие, след като наскоро спечелиха полуфиналната си серия с чистото 2:0 срещу AEK. Българската звезда Александър Везенков отново ще бъде ключова фигура на паркета за "червено-белите"

От другата страна, настоящият шампион Панатинайкос пристига в Пирея с амбицията да „открадне“ домакинското предимство още в първия сблъсък.

Статистиката през настоящия сезон дава сериозно психологическо предимство на Олимпиакос, който записа 4 победи в изиграните 5 мача между двата гранда. „Червено-белите“ надиграха своя съперник на два пъти в гръцкото първенство, а освен това постигнаха и два триумфа над „детелините“ по пътя към титлата си в Евролигата. Единственият успех за Панатинайкос до момента дойде на 21 февруари, когато момчетата в зелено показаха характер и пречупиха вечния враг със 79:68 за Купата на Гърция.

Първото полувреме премина изцяло под диктовката на Олимпиакос, след силно представяне на Везенков и Фурние, които бяха лидерите на своя отбор с по 10 отбелязани точки, а освен това българинът доминираше и под коша с 4 борби и 1 открадната топка.

ПАО стоеше равностойно само в началните минути,но постепенно Олимпиакос успя да вземе инициативата и затвори първата четвърт с преднина от четири точки - 21:17.

В началото на втората част домакините имаха серия от 11 безответни точки и успяха да увеличат преднината си на 33:22. Играчите в зелено пък така и не можеха да намерят верния ритъм и на полувремето вече изоставаха с 12 точки при 42:30.

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