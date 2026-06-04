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Левски се насочва към младежки национал

  • 4 юни 2026 | 07:52
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Левски се насочва към младежки национал

Ръководството на Левски продължава усилено да работи по селекцията. За новия сезон тя ще бъде специфична не само поради участието в квалификациите за Шампионската лига, а и заради новото правило на БФС. Според него във всеки мач от efbet Лига в стартовия състав трябва да има български футболист до 23 години, а от 2027/28 такъв до 21 години. Това е причината и на „Георги Аспарухов“ да се оглеждат за талантливи млади родни играчи. Сред набелязаните е младежкият национал Адриан Райчев от Пиза, съобщава „Тема Спорт“. За 20-годишния флангови нападател вече са водени разговори. Той може да бъде директно закупен или пък да бъде привлечен под наем, а в договора му да има опция, според която Левски да може да се сдобие с правата му за определена сума.

Както е известно, Пиза изпадна от Серия "А", а част от състава му е мъжкият национал Росен Божинов. Той също е само на 21, но Левски не може да си го позволи, за него италианците броиха около 5 милиона евро на Антверп.

Адриан Райчев е роден на 19 април 2006 година, висок е 183 сантиметра. Основната му позиция е на дясно крило, но има и мачове по левия фланг на нападението. За младежкия национален тим има 2 мача. Той преминава в Пиза през 2022 година, като първо играе за тимовете до 17 и 19 години. Даван е под наем в нискоразредните Виз Пезаро, Фрозиноне и Понтедера. За последния тим играе през пролетта на тази година. Участва в 15 мача в Серия "Ц". През есента на 2025-а пък е част от Фрозиноне, за който е на терена в една среща от Серия "Б", една за Купата на Италия, както и в 6 за Примаверата, в които вкарва 2 гола.

Левски следи и друг млад флангови нападател. Това е 19-годишният Севи Идриз от Локо Пловдив. "Сините" са заинтересовани от още двама играчи на "черно-белите". Това са вратарят Боян Милосавлевич, както и централният нападател Жоел Цварц. В началото на 2025-а столичани взеха от „Лаута“ десния бек Оливер Камдем, а тази зима привлякоха колумбийския таран Хуан Переа.

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Снимки: Sportal.bg

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