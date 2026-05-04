Звездите на Скудетото: Петимата ключови герои в триумфа на Интер

Пътят невинаги беше лесен, но в крайна сметка Интер завоюва в неделя вечер титлата в Серия А. Представяме ви оценка на някои от най-важните фигури, допринесли за спечелването на титлата.

Би било твърде опростено да се каже, че италианското първенство е било решено още по Нова година, но в това твърдение има доза истина. Интер оглави класирането малко след Коледа и повече не погледна назад. Докато останалите тимове в челото правеха грешки, „нерадзурите“ показаха, че – поне на домашната сцена – те ще бъдат отборът, който трябва да бъде победен в обозримо бъдеще, освен ако другите големи клубове не въведат ред в редиците си или не се появят нови претенденти. Ето и оценките на някои от най-важните фигури в тяхното 21-во Скудето.

Най-влиятелните фигури в титлата на Интер за сезон 2025-26

Кристиан Киву: 7.5/10 – Да наследиш Симоне Индзаги не е лесна задача и първоначално изглеждаше, че румънецът може и да не се справи. Ранните загуби от Ювентус и Наполи подсказаха, че той се справя добре срещу по-скромните отбори в лигата, но може би все още се учи в мачовете срещу другите грандове. До известна степен това се запази през целия сезон, но не достатъчно, за да попречи на изкачването им до върха. Голямата победа над Комо показа, че те имат сериозни намерения и наложиха безмилостно темпо. Представянето в Европа и за Суперкупата на Италия беше разочароващо, но с потенциален дубъл на хоризонта, благодарение на финала за Купата на Италия срещу Лацио, той със сигурност заслужава повече от преходна оценка.

Федерико Димарко: 9/10 – Феновете на италианския национален отбор може и да не са съгласни, но за клубния си тим това беше незабравим сезон за летящия краен защитник. Той вече беше невероятна опция в атака, но неговите 18 асистенции през кампанията – най-доброто постижение в Серия А, откакто се води статистика – го издигнаха на съвсем друго ниво. Не е чудно, че Маркус Тюрам сметна за необходимо да лъсне обувките на съотборника си, след като му асистира за пореден гол. Като добавим и няколко попадения, става ясно защо той беше един от основните архитекти на успеха на Интер, особено предвид дългото отсъствие на партньора му по другия фланг Дензъл Дъмфрис поради контузия.

Мануел Аканджи: 7.5/10 – Съществува общоприето схващане, че защитниците, идващи от Висшата лига, могат да изпитат трудности с адаптацията към италианския футбол, но швейцарският национал не изглеждаше да има твърде много проблеми. Той бързо се превърна в стълб в отбора на Киву, точно както преди това беше направил в Манчестър Сити. Аканджи определено оказа най-голямо влияние сред всички нови попълнения в клуба и може би не е изненада, че се спекулира, че той и Ян Бисек могат да се превърнат в предпочитаната двойка централни защитници за дълго време напред.

Лаутаро Мартинес: 8/10 – Дори и с ограничено игрово време, той остана фундаментална част от този шампионски отбор, както от тъчлинията, давайки инструкции, така и когато успяваше да излезе на терена, за да покаже класата си. Броят на головете му, въпреки борбата с контузии, разказва само част от историята. По-значителна част идва от приноса му към цялостната отборна игра. Той е просто един от най-добрите нападатели в света, що се отнася до комбинативност, способен както да вкарва голове, така и да ги създава за другите. „Нерадзурите“ ще се молят да успеят да го задържат и той да има сезон без здравословни проблеми.

Франческо Пио Еспозито: 7/10 – Въпреки че не играеше често или в цели 90 минути, той определено беше светъл лъч през тази кампания. В клуб, по-известен със своите ветерани, отколкото с младежкия си облик, той беше глътка свеж въздух. Неговото отношение, усилия и желание да се учи му помогнаха да се справи в периодите, когато по-опитните му колеги бяха извън строя. В епоха, в която много малко млади италианци получават шанс където и да е – да не говорим в шампионски отбор – това беше първа стъпка в една, надяваме се, много дълга и успешна кариера.

