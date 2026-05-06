Италианските грандове ще наддават за халф на Сасуоло

Исмаел Коне има откупна клауза на стойност 35 млн. евро в договора си със Сасуоло, която е валидна до края на юли. Смята се, че Интер, Милан и Ювентус са сред клубовете, които проявяват интерес към един от най-изявените играчи в Серия "А" през този сезон.
Според Фабрицио Романо, се очаква да бъдат осъществени контакти между заинтересованите страни преди началото на Световното първенство, на което Коне ще участва като ключов играч в състава на Канада.
Изпълнителният директор на Сасуоло Джовани Карневали също коментира публично ситуацията.
„Не съм разговарял с Интер или Милан за Коне, но е вярно, че имаме запитвания от чуждестранни клубове“, заяви той. - Възможно е да се стигне до дерби между Интер и Милан. Трябва да намерим най-доброто решение за него, но същевременно и за нас".
Спортният директор на Милан Игли Таре вече публично потвърди интереса на своя клуб. Тъй като откупната клауза е с фиксирана сума, надпреварата за подписа на Коне вероятно ще се сведе до предпочитанията на самия играч, а не до преговори за трансферната цена.
Интер и Ювентус също са свързвани с футболиста на Сасуоло, което предвещава ожесточена битка за неговия подпис.
Както отбеляза Карневали, към канадеца има интерес и от чужбина, което означава, че италианските клубове ще трябва да действат бързо, за да не го изпуснат.
