Италианските грандове ще наддават за халф на Сасуоло

Исмаел Коне има откупна клауза на стойност 35 млн. евро в договора си със Сасуоло, която е валидна до края на юли. Смята се, че Интер, Милан и Ювентус са сред клубовете, които проявяват интерес към един от най-изявените играчи в Серия "А" през този сезон.

Според Фабрицио Романо, се очаква да бъдат осъществени контакти между заинтересованите страни преди началото на Световното първенство, на което Коне ще участва като ключов играч в състава на Канада.

Изпълнителният директор на Сасуоло Джовани Карневали също коментира публично ситуацията.

„Не съм разговарял с Интер или Милан за Коне, но е вярно, че имаме запитвания от чуждестранни клубове“, заяви той. - Възможно е да се стигне до дерби между Интер и Милан. Трябва да намерим най-доброто решение за него, но същевременно и за нас".

Спортният директор на Милан Игли Таре вече публично потвърди интереса на своя клуб. Тъй като откупната клауза е с фиксирана сума, надпреварата за подписа на Коне вероятно ще се сведе до предпочитанията на самия играч, а не до преговори за трансферната цена.

🚨🇨🇦 Exclusive: Ismael Kone has a €35m release clause into his contract at Sassuolo.



It’s valid until end of July with several clubs keen in Italy — as AC Milan director Tare also confirmed, and also in UK.



Talks to follow even before World Cup.



Интер и Ювентус също са свързвани с футболиста на Сасуоло, което предвещава ожесточена битка за неговия подпис.

Както отбеляза Карневали, към канадеца има интерес и от чужбина, което означава, че италианските клубове ще трябва да действат бързо, за да не го изпуснат.

Снимки: Gettyimages