Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Италианските грандове ще наддават за халф на Сасуоло

Италианските грандове ще наддават за халф на Сасуоло

  • 6 май 2026 | 04:19
  • 71
  • 0
Италианските грандове ще наддават за халф на Сасуоло

Исмаел Коне има откупна клауза на стойност 35 млн. евро в договора си със Сасуоло, която е валидна до края на юли. Смята се, че Интер, Милан и Ювентус са сред клубовете, които проявяват интерес към един от най-изявените играчи в Серия "А" през този сезон.

Според Фабрицио Романо, се очаква да бъдат осъществени контакти между заинтересованите страни преди началото на Световното първенство, на което Коне ще участва като ключов играч в състава на Канада.

Изпълнителният директор на Сасуоло Джовани Карневали също коментира публично ситуацията.

„Не съм разговарял с Интер или Милан за Коне, но е вярно, че имаме запитвания от чуждестранни клубове“, заяви той. - Възможно е да се стигне до дерби между Интер и Милан. Трябва да намерим най-доброто решение за него, но същевременно и за нас".

Спортният директор на Милан Игли Таре вече публично потвърди интереса на своя клуб. Тъй като откупната клауза е с фиксирана сума, надпреварата за подписа на Коне вероятно ще се сведе до предпочитанията на самия играч, а не до преговори за трансферната цена.

Интер и Ювентус също са свързвани с футболиста на Сасуоло, което предвещава ожесточена битка за неговия подпис.

Както отбеляза Карневали, към канадеца има интерес и от чужбина, което означава, че италианските клубове ще трябва да действат бързо, за да не го изпуснат.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бешикташ рухна в последните секунди

Бешикташ рухна в последните секунди

  • 6 май 2026 | 02:08
  • 497
  • 0
Официално: Хълк подписа с Флуминензе

Официално: Хълк подписа с Флуминензе

  • 6 май 2026 | 01:37
  • 518
  • 0
Арсенал изравни клубен рекорд

Арсенал изравни клубен рекорд

  • 6 май 2026 | 01:30
  • 445
  • 0
Райс: Феновете ни вдъхновиха и ни дадоха енергия

Райс: Феновете ни вдъхновиха и ни дадоха енергия

  • 6 май 2026 | 01:25
  • 910
  • 1
Артета: Чакахме дълго този финал

Артета: Чакахме дълго този финал

  • 6 май 2026 | 01:22
  • 631
  • 0
Диего Симеоне: Стигнахме много по-далеч, отколкото очаквахме

Диего Симеоне: Стигнахме много по-далеч, отколкото очаквахме

  • 6 май 2026 | 01:11
  • 608
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

  • 5 май 2026 | 23:59
  • 26411
  • 338
Локо (София) проспа първите минути, но успя да се събуди след почивката срещу Ботев (Враца)

Локо (София) проспа първите минути, но успя да се събуди след почивката срещу Ботев (Враца)

  • 5 май 2026 | 21:55
  • 24467
  • 68
Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

  • 5 май 2026 | 19:23
  • 23715
  • 32
Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

  • 5 май 2026 | 14:59
  • 26073
  • 190
Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 20:58
  • 8407
  • 4
Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

  • 5 май 2026 | 14:04
  • 14954
  • 6