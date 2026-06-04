Рангник реши да не вика заместник на контузения Баумгартнер

Австрийският национален селекционер Ралф Рангник реши да не вика заместник на Кристоф Баумгартнер за Световното първенство по футбол, съобщава местната федерация. Халфът ще пропусне турнира заради травма, получена в контролата с Тунис в понеделник.

"Новината за контузията на Кристоф е горчива и за него, и за всички в отбора", добави Рангник, цитиран от Ройтерс.

Загубата на 26-годишния футболист на РБ Лайпциг е считана за огромен удар по отбора на Австрия, който ще открие финалите с мач с Йордания на 16 юни. Останалите състави в Група J са действащият шампион Аржентина и Алжир.

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Снимки: Gettyimages