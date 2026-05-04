Киву: Написахме нова страница в славната история на Интер

Треньорът на Интер Кристиан Киву бе щастлив след успеха с 2:0 над Парма, с който тимът му официално подпечата спечелнатено на 21-вото си Скудето. Според него тимът му е записал нова славна страница. Когато му беше казано, че вече е в историята на Интер, той отговори с характерното си сухо чувство за хумор.

„Мисля, че вече бях там“, усмихна се Киву. „Бях направил няколко неща като играч... Но съм щастлив за тези момчета, за този клуб, за тези прекрасни фенове, които ни подкрепяха от самото начало.“„Няма да повтарям целия разказ от миналия сезон, подигравките и очернянето на тази група, но момчетата се справиха добре, като запретнаха ръкави, преродиха се и намериха необходимото за един нов състезателен сезон.“„Това е 21-вата титла и още една страница в славната история на този клуб. Тогава бях по-млад, сега имам няколко сиви косъма, но съм също толкова щастлив, колкото и когато бях играч. Заслугата днес е на футболистите, те бяха великолепни.“

Интер не допусна грешка и си гарантира титлата в Италия

В началото на сезона малцина очакваха той да триумфира с титлата в Серия "А" три кръга преди края и потенциално да се бори за дубъл, тъй като на 13 май предстои финал за Купата на Италия срещу Лацио.

„С оглед на това, което представлява този клуб, наш дълг беше да бъдем конкурентоспособни. Има възходи и падения, сезонът е маратон, а ние бяхме най-постоянният отбор като цяло, дори след като загубихме няколко мача, защото винаги успявахме да реагираме и да се изправим на крака. Мисля, че през януари и февруари имахме 14 победи в 15 мача, или нещо подобно, и тогава осъзнахме, че можем да го направим. Трябваше да преодолеем и трудни моменти като отпадането от Шампионската лига от Будьо/Глимт и загубата в дербито, но винаги държахме главите си високо вдигнати с достойнство и желание да бъдем конкурентоспособни докрай“, допълни специалистът.

Веднага след последния съдийски сигнал Киву изчезна в тунела. Запитан дали е искал да остави цялата слава на своите играчи, той отговори:

„Отидох да изпуша една цигара, имам някои пороци, извинявам се за това. Но да, те го заслужават, както и клубът, който винаги се опитваше да ни утеши и подкрепи в моменти на нужда. Аз съм необикновен човек, трябваше да говоря със себе си в един момент между живота и смъртта, така че тогава загубих егото си. Не изпитвам нужда да говоря за себе си“, каза още румънецът.

Традиционно Серия "А" се печели от отбора с най-добра защита, но Киву и Интер се фокусираха върху най-добрата атака с над 100 отбелязани гола.

„Винаги сме искали да бъдем проактивни, а в зависимост от противниците имахме различни варианти, като например двама плеймейкъри, за да се справим с тяхната преса. Става въпрос и за разбиране на различните моменти в мача. Моите предшественици също свършиха страхотна работа тук, така че ако тези момчета знаят определени неща за играта, това е и благодарение на треньорите, които бяха преди мен и улесниха мен и моя щаб. Играчите са тези, които печелят титлите и ти дават това, за което си мечтал като дете“, смята наставникът.

Той успя да спечели Скудетото в конкуренцията на легенди като Антонио Конте, Макс Алегри и Лучано Спалети.

„Те са велики треньори и аз мога само да се уча от тях. Ще продължа да се уча от тях. Ще продължа да се уча от тях, треньори, които са млади като мен, могат само да продължат да се учат“, завърши Киву.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages