Лаутаро: Работихме невероятно усилено на терена и извън него

Нападателят на Интер Лаутаро Мартинес коментира спечелената титла в италианското първенство 2025/26. Аржентинският нападател заяви, че "нерадзурите" са положили огромни усилия, за да триумфират в крайна сметка, независимо, че са били сочени за фаворити от много хора.



„Сега сме толкова щастливи. Не беше лесно да започнем отначало след сезон, в който загубихме всяко състезание, в което играхме, точно на финала, но съм много щастлив от това постижение. Това беше много важна цел за нас. Много хора може би не са ни смятали за фаворити, предвид случилото се миналия сезон, но ние работихме невероятно усилено на терена и извън него. Представяме се много добре в Италия и Европа от много години, достигайки два финала на Шампионската лига за три години. Трябва да продължим по този път, защото след победа най-важното е да продължаваме да се опитваме да се подобряваме. В такава балансирана лига като тази успяхме да запазим фокуса си като група и това е, което ме впечатлява най-много – единството на този отбор.

Интер на Киву! Рекордите на треньора, който спечели титлата в Серия А от „първия опит“

Треньорът свърши страхотна работа, внасяйки нова енергия и ентусиазъм, така че след четири страхотни години със Симоне, може би се нуждаехме от промяна на обстановката след този финал на Шампионската лига. Киву се погрижи всички да се чувстват ангажирани и дори да могат да тренират с усмивка, което беше от голяма полза“, цитира DAZN 28-годишния аржентинец. Отборът на Интер е първи в италианското първенство с 82 точки след 35 мача. С три оставащи срещи, те са с 12 пункта пред Наполи.

Снимки: Gettyimages