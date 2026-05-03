Марота: Нямахме никакви съмнения в Киву, но не очаквахме толкова забележителен сезон

Президентът на Интер Джузепе Марота за пореден път обясни решението на клуба през миналото лято да назначи младия специалист Кристиан Киву за свой стари треньор. Той също така засипа с похвали румънския наставник, който направи “нерадзурите” шампиони в Серия "А" още в дебютния си сезон при тях.

Интер не допусна грешка и си гарантира титлата в Италия

“Смелостта е важна ценност за Интер и мисля, че именно тя беше с главна роля при това решение, взето както от собствениците, така и от ръководството. Определено не стреляхме на сляпо, като оценихме уменията и характеристиките на Киву, които пасваха на нашите нужди и слабости. Нямахме никакви съмнения, че ще направи позитивна кампания, но ако завърши с дубъл от Скудетото и Купата на Италия, тя наистина би била изключителна. Още от началото бяхме оптимисти, защото Киву беше работил в нашата школа. Така че го познавахме като треньор и човек, който е с големи ценности. Честно казано, не очаквахме от него да направи толкова забележителен сезон, като единственото петно беше ранното отпадане от Шампионската лига, но се случват и такива неща. Много сме доволни, като той израсна в нашата академия, което допринася за гордостта на този клуб”, коментира Марота преди шампионската победа с 2:0 над Парма.

Снимки: Gettyimages