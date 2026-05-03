Марота: Нямахме никакви съмнения в Киву, но не очаквахме толкова забележителен сезон

  • 3 май 2026 | 23:53
Президентът на Интер Джузепе Марота за пореден път обясни решението на клуба през миналото лято да назначи младия специалист Кристиан Киву за свой стари треньор. Той също така засипа с похвали румънския наставник, който направи “нерадзурите” шампиони в Серия "А" още в дебютния си сезон при тях.

“Смелостта е важна ценност за Интер и мисля, че именно тя беше с главна роля при това решение, взето както от собствениците, така и от ръководството. Определено не стреляхме на сляпо, като оценихме уменията и характеристиките на Киву, които пасваха на нашите нужди и слабости. Нямахме никакви съмнения, че ще направи позитивна кампания, но ако завърши с дубъл от Скудетото и Купата на Италия, тя наистина би била изключителна. Още от началото бяхме оптимисти, защото Киву беше работил в нашата школа. Така че го познавахме като треньор и човек, който е с големи ценности. Честно казано, не очаквахме от него да направи толкова забележителен сезон, като единственото петно беше ранното отпадане от Шампионската лига, но се случват и такива неща. Много сме доволни, като той израсна в нашата академия, което допринася за гордостта на този клуб”, коментира Марота преди шампионската победа с 2:0 над Парма.

