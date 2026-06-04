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  3. Кристъл Палас избра французин за заместник на Гласнер

Кристъл Палас избра французин за заместник на Гласнер

  • 4 юни 2026 | 03:57
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Кристъл Палас избра французин за заместник на Гласнер

Английският клуб Кристъл Палас иска да назначи Пиер Саж от Ланс за нов мениджър, пишат медиите на Албиона.

Според информации Кристъл Палас е постигнал значителен напредък в преговорите със Саж. Страните са близо до споразумение.

Оливер Гласнер се сбогува с Кристъл Палас
Оливер Гласнер се сбогува с Кристъл Палас

Преди това стана ясно, че Саж е решил да напусне Ланс. Междувременно настоящият мениджър на Кристъл Палас Оливер Глазнер, който се раздели с отбора след края на сезона, е близо да поеме Милан.

Кристъл Палас завърши на 15-то място в класирането на английската Висша лига. Клубът спечели Лига на конференциите.

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