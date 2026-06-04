Изповедта на Милик: Стигнах дъното, ходех да плача в банята

Аркадиуш Милик наруши мълчанието си относно изпитанията, които преживя в Ювентус. В открито интервю за полския подкаст Kanal Sportowi, нападателят описа последните две години като период на огромно изтощение, доминиран от мускулни травми, които го държаха извън терена и го доведоха до емоционален предел.

Футболистът посочи причината за медийното си отсъствие. „Какъв смисъл би имало? През последните две години единственото, за което можех да говоря, бяха моите контузии“, заяви той. Милик призна, че е преживял период, който го е изтощил „буквално“ и го е накарал да иска „да се изключи от всичко“. Сега се чувства „усмихнат, отпочинал и готов да играе“, като съжалява само, че сезонът с Ювентус е приключил.

Разочарованието да гледа колегите си на терена е било огромно: „Чувствах се като гладен човек, който върви по улица, пълна с отлични ресторанти. Така се чувствах, докато моите колеги играеха в Шампионската лига, например, срещу Реал Мадрид на "Бернабеу".“

Нападателят призна, че първоначално се е опитал да се справи със ситуацията сам, но в крайна сметка се е предал и е потърсил професионална помощ. „Много размишлявах дали да се обърна към психолог. Не бяха приятни моменти, но не бих казал, че беше депресия. Въпреки това, що се отнася до мен, наистина бях стигнал дъното“, разкри той. Милик сподели моменти на голяма уязвимост: „Изведнъж ми се случваше да отида във фитнеса, да тренирам и... да се разплача. За първи път в живота ми се случи нещо подобно. Много пъти трябваше рязко да прекъсна тренировката и да отида да се изплача в банята.“

Сезонът за Милик в Ювентус най-вероятно приключи

Завръщането на терена донесе „сълзи от радост“. Опитът му остави урок: „Научих едно нещо: парите не носят щастие. Поне в моя случай. Имах най-високите доходи в цялата си кариера и въпреки това никога не съм бил толкова нещастен, откакто започнах да играя футбол.“

Бъдещето на Милик вероятно няма да е в Ювентус, предвид несигурността около физическото му състояние. Завръщане в Гурник Забже, клубът, където започва кариерата си и където брат му Лукаш е спортен директор, е една от хипотезите: „Имам голяма симпатия към този клуб. Дали ще се преместя там? Говоря всеки ден с брат си, но по семейни въпроси. Разбира се, възникват различни теми, но засега мисля, че е малко рано да се говори за това.“

Завръщането в полския национален отбор остава цел, но Милик е предпазлив. „Ще направя всичко възможно, за да се върна на нивото, на което бях. Твърде рано е да се говори за това, защото първо трябва да спечеля минути в клуба“, обясни той, признавайки, че му „боли ужасно, че не може да играе“ и че изпитва „ревнуст“ при мисълта да гледа мач на националния отбор.

В крайна сметка Милик похвали Роберт Левандовски, считайки го за „най-добрия от всички заради неговата дълготрайност и постоянство“, и не забрави бивши съотборници като Ди Мария и Погба. За французина той направи разкритие: „В Ювентус играеше само с един крак. Коляното му постоянно беше подуто и въпреки това никога не съм виждал нещо подобно.“

В размисъл за таланта и професионализма, Аркадиуш Милик подчерта качествата на Анхел Ди Мария и сподели разкритие на Пол Погба за отдадеността на Кристиано Роналдо.

Полският нападател похвали вродения талант на аржентинеца, описвайки го като играч с изключителни качества. „Той имаше невероятна плавност, техника и визия за играта. Беше лудост“, заяви Милик, добавяйки, че въпреки някои грешки, Ди Мария е бил решаващ: „От шест топки може би грешеше две или три, но останалите? Оставяше те лице в лице с вратаря. Това не може да се научи. Раждаме се с определени характеристики.“

Милик засегна и значението на отдадеността, позовавайки се на разговор, който е имал с Погба за Кристиано Роналдо. „Веднъж говорих точно с Погба, който познаваше Кристиано Роналдо. Пол ми каза: „Арек, всички сме професионалисти, но Кристиано е наистина в друга категория.“

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Снимки: Gettyimages