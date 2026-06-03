VNL жени: България 0:0 Италия! Следете мача ТУК!

Волейболистките от националния отбор на България стартират днес участието си в Лигата на нациите. Възпитаничките на Марчело Абонданца се изправят днес срещу световните и олимпийски шампионки от Италия. Срещата, която е от турнира в Група 2 от първата седмица на световната надпревара, е от 22,30 часа българско време в зала "Нилсон Нелсон" в Бразилия (Бразилия).

България стартира участието си във VNL срещу световния и олимпийски шампион Италия

За Марчело Абонданца, който за втори път поема националния отбор на България, това ще е първи директен двубой срещу тима на неговата родина.

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Легендарният Хулио Веласко пък е обновил състава на "Скуадра адзура" и някои от най-добрите италиански волейболистки няма да играят на турнира в Бразилия.

България допусна поражение в последната си контрола преди Лигата на нациите

Марчело Абонданца и неговите момичета допуснаха 2 загуби от Аржентина в приятелски срещу играни в Санта Фе и Росарио.

Двубоят Италия - България ще бъде излъчен на живо по MAX Sport и MAX One.

Началото на първия гейм беше равностойно до 3:3, след което България поведе с 5:3 следдве грешки на италианките. Италия успя да изравни при 7:7 след атака на Екатерина Антропова и блокада на Линда Нуакалор. Играта продължи точка за точка до 11:11, след което олимпийските и световни шампионки от "Скуадра адзура" дръпнаха с 13:11 след отлична блокада на Антропова и ас на Стела Нервини. Въпреки прекъсването за Марчело Абонданца, разликата стана 15:12 след ас тип "чекмедже" на Линда Манфредини.

БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ 0:0 (14:17)

БЪЛГАРИЯ: Лора Славчева, Микаела Стоянова, Мирослава Паскова, Александра Миланова, Борислава Съйкова, Дарина Нанева - Жана Тодорова-либеро (Мила Пашкулева-либеро)

Старши треньор: МАРЧЕЛО АБОНДАНЦА

ИТАЛИЯ: Карлота Камби, Мерит Адигве, Екатерина Антропова, Стела Нервини, Линда Нуакалор, Линда Манфредини - Елеонора Ферзино-либеро

Старши треньор: ХУЛИО ВЕЛАСКО.

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