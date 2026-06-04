Хофенхайм уреди австрийски национал

Патрик Вимер се присъедини към Хофенхайм, съобщават от германския клуб в сряда. 25-годишният национал на Австрия подписа договор до края на сезон 2030-2031.
Хофенхайм е активирал клауза за освобождаване на крилото от приблизително 10 милиона евро в контракта с бившия му клуб Волфсбург, който изпадна от Първа Бундеслига.
През миналия сезон Вимер изигра 25 мача от шампионата на Германия, отбелязвайки четири гола.
Патрик Вимер е в състава на Австрия за Мондиал 2026 в Северна Америка. Австрийците ще играят срещу Йордания, световния първенец Аржентина и Алжир в груповата фаза на турнира, който започва на 11 юни.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages