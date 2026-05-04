Димарко: Посвещавам титлата на онези, които казваха, че съм приключил

Федерико Димарко, който имаше сериозен принос за шампионската титла на Интер, скочи на критиците си. Левият халф-бек беше един от най-изявените играчи през сезона, допринасяйки за 25 гола във всички турнири.

“Чувството е невероятно. Да видиш Милано, оцветен в черно и синьо, е специално“, заяви италианският защитник пред Inter TV.

„Усеща се като рестарт след големите разочарования от миналия сезон. Започнахме наново с отбора и щаба. Работихме усилено и увенчахме мечтата за 21-вото Скудето. Ние сме сплотен отбор и бяхме единни и в трудните моменти, когато ни нападаха от всички страни. Винаги отговаряхме на предизвикателствата и сега се наслаждаваме на тази титла. Тя означава толкова много след случилото се миналата година. Посвещавам я на всички хора, които са близо до мен, особено на онези, които в края на миналия сезон казваха, че съм приключил“, добави Димарко.

Италианският национал беше сред тези, които веднага след мача срещу Парма снощи се отправиха към площад “Дуомо” в Милано, за да празнуват с привържениците на отбора.

Интер спечели Скудетото три кръга преди края, стигайки до 26 победи в 35 мача от първенството този сезон.

В неделя вечер на отбора му беше необходима само една точка, за да грабне титлата, но въпреки това постигна победа с 2:0 благодарение на головете на Маркюс Тюрам и Хенрих Мхитарян.

