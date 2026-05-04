Барела: Гордея се с отбора

Халфът на Интер Николо Барела бе изключително щастлив след победата с 2:0 над Парма, с която тимът му официално си гарантира спечелването на Скудетото. Той призна, че се гордее със съотборниците си за постигнатото през този сезон.

„Разбира се, че сме щастливи! Както винаги сме казвали, това беше нашата цел. Имаме още една след малко повече от седмица. Не беше лесно, но сега искаме да се насладим на момента,“ сподели Барела пред DAZN Italia.

Интер не допусна грешка и си гарантира титлата в Италия

„Това са футболът и животът – има трудни моменти. Например, миналия сезон бяхме толкова близо до всичко, а не спечелихме нищо. В живота винаги трябва да се изправяш отново на крака и искам да благодаря на тези момчета и на щаба – те ми помогнаха в тежките моменти, а аз се старая да давам всичко от себе си", допълни халфът.

"Винаги съм казвал, че на терена можеш да правиш грешки, но този отбор никога не загуби желанието си да бъде единен. Винаги давахме всичко, което имахме – можеш да спечелиш или да загубиш, но толкова се гордея с тези момчета“, каза още италианецът.

Снимки: Gettyimages