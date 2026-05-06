Лукаку е в Неапол, но тренира отделно от отбора

  • 6 май 2026 | 05:04
  • 96
  • 0
Ромелу Лукаку отново е на раположение на Наполи, след като прекара повече от месец в Антверпен, където проведе индивидуални тренировки, за да възстанови напълно физическата си форма. Белгийският национал отказа да се прибере в Неапол по време на паузата за националните отбори през март, като остана в родината си без съгласието на клуба. Вследствие на това той беше глобен и изваден от отбора.

Нападателят се върна в Неапол само за един ден в края на април, за да се срещне с ръководството на клуба заедно със своя агент Федерико Пасторело. Тогава Лукаку и неговият представител не проведоха разговор с Конте, което накара треньора публично да изрази недоволството си.

„Познавам и двамата (Лукаку и Конте - б.р.) много добре и те изживяват футбола с огромна страст“, заяви Пасторело пред DAZN. - Тогава не беше подходящият момент за среща, но днес (вчера - б.р.) ще я проведат".

Агентът потвърди, че Лукаку вече се е завърнал в тренировъчната база на Наполи. Той обаче още не тренира със съотборниците си, а се е подготвял индивидуално.

„Лукаку се върна в Наполи, както се очакваше, и ще поднови тренировки с отбора, след като вече е в по-добра форма. След това треньорът ще реши какво да прави с Ромелу“, добави Пасторело.

В началото на сезона Лукаку претърпя тежка мускулна контузия, която го извади от игра през първата част на кампанията. 32-годишният белгийски национал е изиграл едва 64 минути във всички турнири през този сезон, отбелязвайки един гол.

Снимки: Imago

