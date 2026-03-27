Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Локомотив (Сф) 0:0 /почивка/
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Наполи поставя ултиматум на Лукаку

Наполи поставя ултиматум на Лукаку

  • 27 март 2026 | 15:12
  • 976
  • 1
Наполи поставя ултиматум на Лукаку

Напрежението между Наполи и Ромелу Лукаку се увеличава. Според “Скай Спорт Италия” нападателят ще бъде замразен и няма да играе до края на сезона, ако не се прибере в Неапол преди следващия вторник.

Лукаку е в Белгия, където се възстановява и се опитва да си върне формата. Той е много далеч от оптималното си физическо състояние. Играчът е решил да тренира индивидуално в Антверпен и смята да остане близо до семейството си поне още една седмица.

Лукаку е информирал Наполи за решението си, но от клуба са му съобщили, че го чака глоба и дори замразяване от състава. Нападателят се завърна последните седмици след дълго лечение на контузия, но е играл общо около 40 минути в Серия А след завръщането си.

Според Николо Скира кариерата на Лукаку в Наполи е приключила и той ще напусне през лятото. Играчът вече е получил предложения от турски и саудитски клубове.

Следвай ни:

Клоп: Салах е един от най-великите за всички времена

Клоп: Салах е един от най-великите за всички времена

Погба с първи гол за Монако

Тонали: Сблъскахме се с демони от миналото

Тухел: Бен Уайт заслужава втори шанс с английския национален отбор

Защитник на ЦСКА 1948 е на един мач от Световното първенство

Мурат Якин: Странични неща отвличаха вниманието на Германия от футбола

Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 3:0 Оборище, Кошмара с два гола за 120 секунди

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

Стилиян Петров се подиграва с националите след успеха на България

Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

Гледайте на живо: Ботев (Пловдив) 0:0 Локо (София)

Пиастри изпревари с малко Мерцедес в Япония

