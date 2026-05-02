Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Лукаку може да се завърне в Англия, Наполи му постави цена

Лукаку може да се завърне в Англия, Наполи му постави цена

  • 2 май 2026 | 03:28
  • 186
  • 0
Лукаку може да се завърне в Англия, Наполи му постави цена

Ромелу Лукаку може да се завърне в Премиър лийг това лято, тъй като Наполи е отворен за продажбата му в опит да преструктурира атаката си за следващия сезон.

Белгийският голмайстор изпитва сериозни трудности с намирането на ритъм през настоящата кампания. Той има едва 7 изиграни мача и общо малко над час футбол заради повтарящи се проблеми с подколянното сухожилие и други мускулни травми. Липсата на игрова практика ограничи неговото влияние и се смята, че именно това е повлияло на решението на Наполи да поеме в нова посока.

Конте за Лукаку: Очаквах поздрав, но никой не почувка на вратата ми
Конте за Лукаку: Очаквах поздрав, но никой не почувка на вратата ми

Тази промяна в стратегията вече започна да се оформя, след като клубът си осигури услугите на Расмус Хойлунд с постоянен договор, което е ясен сигнал за дългосрочна промяна в предни позиции. Тъй като от договора на Лукаку остават малко повече от 12 месеца, той е сред играчите, които могат да бъдат пожертвани като част от този преход.

Първоначални проучвания са направени в рамките на Серия "А", включително неофициални запитвания към Милан и Интер, но към момента нито един от двата клуба не показва сериозни намерения да осъществи сделка. Въпреки че Лукаку би предпочел да остане в Италия, липсата на конкретен интерес е накарала неговите представители да проучат алтернативни варианти.

Лукаку отнесе солена глоба от Наполи, в клуба са му вдигнали мерника
Лукаку отнесе солена глоба от Наполи, в клуба са му вдигнали мерника

Според TeamTalk, завръщане в Англия вече е реалистична възможност. Лукаку има богат опит във Висшата лига, където е играл за Челси, Манчестър Юнайтед, Евертън и Уест Бромич, като последният му престой там беше през 2022 г.

Посредници вече установяват контакт с няколко английски клуба, за да проверят техния интерес, докато Лукаку обмисля следващия си ход. Смята се, че Наполи е готов да приеме оферта в размер на около 20 млн. евро, въпреки че всяка сделка ще зависи от неговото физическо състояние и цялостната финансова структура на трансфера.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Железничар не оказа съпротива на Зрински, Галчев с цял мач

Железничар не оказа съпротива на Зрински, Галчев с цял мач

  • 2 май 2026 | 02:19
  • 252
  • 0
Майорка излъга Жирона и завърза още повече интригата на дъното

Майорка излъга Жирона и завърза още повече интригата на дъното

  • 2 май 2026 | 00:48
  • 387
  • 0
Ключова победа за Лийдс, голямата цел е все по-близо

Ключова победа за Лийдс, голямата цел е все по-близо

  • 1 май 2026 | 23:55
  • 1903
  • 0
Росен Божинов и Пиза официално изпаднаха от Серия "А", Верона също потъна

Росен Божинов и Пиза официално изпаднаха от Серия "А", Верона също потъна

  • 1 май 2026 | 23:40
  • 1511
  • 0
Бешикташ почти си гарантира 4-тото място

Бешикташ почти си гарантира 4-тото място

  • 1 май 2026 | 23:01
  • 814
  • 0
Специфична клауза може да улесни Моуриньо, ако той каже "да" на Реал Мадрид

Специфична клауза може да улесни Моуриньо, ако той каже "да" на Реал Мадрид

  • 1 май 2026 | 22:43
  • 2194
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Мохамед Брахими: В ЦСКА се научих да се жертвам за отбора

Мохамед Брахими: В ЦСКА се научих да се жертвам за отбора

  • 2 май 2026 | 01:36
  • 982
  • 14
Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

  • 1 май 2026 | 15:22
  • 30076
  • 295
Никола Цолов си осигури полпозишъна за спринтовата надпревара в Маями

Никола Цолов си осигури полпозишъна за спринтовата надпревара в Маями

  • 1 май 2026 | 22:08
  • 9460
  • 8
Локо (Сф) направи огромна крачка към спасението и остави Добруджа в опасната зона

Локо (Сф) направи огромна крачка към спасението и остави Добруджа в опасната зона

  • 1 май 2026 | 21:50
  • 17292
  • 66
Монтана се добра до точка срещу Септември

Монтана се добра до точка срещу Септември

  • 1 май 2026 | 19:22
  • 19173
  • 12
Апоел не издържа за втори път срещу Реал Мадрид

Апоел не издържа за втори път срещу Реал Мадрид

  • 1 май 2026 | 23:50
  • 3433
  • 2