Лукаку може да се завърне в Англия, Наполи му постави цена

Ромелу Лукаку може да се завърне в Премиър лийг това лято, тъй като Наполи е отворен за продажбата му в опит да преструктурира атаката си за следващия сезон.

Белгийският голмайстор изпитва сериозни трудности с намирането на ритъм през настоящата кампания. Той има едва 7 изиграни мача и общо малко над час футбол заради повтарящи се проблеми с подколянното сухожилие и други мускулни травми. Липсата на игрова практика ограничи неговото влияние и се смята, че именно това е повлияло на решението на Наполи да поеме в нова посока.

Тази промяна в стратегията вече започна да се оформя, след като клубът си осигури услугите на Расмус Хойлунд с постоянен договор, което е ясен сигнал за дългосрочна промяна в предни позиции. Тъй като от договора на Лукаку остават малко повече от 12 месеца, той е сред играчите, които могат да бъдат пожертвани като част от този преход.

Първоначални проучвания са направени в рамките на Серия "А", включително неофициални запитвания към Милан и Интер, но към момента нито един от двата клуба не показва сериозни намерения да осъществи сделка. Въпреки че Лукаку би предпочел да остане в Италия, липсата на конкретен интерес е накарала неговите представители да проучат алтернативни варианти.

Според TeamTalk, завръщане в Англия вече е реалистична възможност. Лукаку има богат опит във Висшата лига, където е играл за Челси, Манчестър Юнайтед, Евертън и Уест Бромич, като последният му престой там беше през 2022 г.

Посредници вече установяват контакт с няколко английски клуба, за да проверят техния интерес, докато Лукаку обмисля следващия си ход. Смята се, че Наполи е готов да приеме оферта в размер на около 20 млн. евро, въпреки че всяка сделка ще зависи от неговото физическо състояние и цялостната финансова структура на трансфера.

Снимки: Gettyimages