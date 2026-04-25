Конте за Лукаку: Очаквах поздрав, но никой не почувка на вратата ми

Треньорът на Наполи Антонио Конте остана много доволен от убедителна победа с 4:0 срещу Кремонезе. Той беше усмихнат в коментарите си след мача, като похвали някои от най-добре представилите се играчи и желанието на отбора за реванш след загубата с 0:2 от Лацио миналия уикенд. Въпреки това, тонът на специалиста стана по-мрачен, когато беше попитан за Ромелу Лукаку.

Белгиецът се завърна в Неапол по-рано тази седмица след странно отсъствие, по време на което не се яви на тренировка през март и впоследствие беше глобен от клуба за неразрешеното си отсъствие.

На въпрос дали е имал възможност да разговаря с Лукаку, Конте отговори: „Не, все още не съм имал възможност. Знам, че един от нашите директори е говорил с него. Той дойде на тренировъчната база, моят офис беше точно там... но никой не почука на вратата – и това наистина ме разочарова, защото бих очаквал поздрав, съобщение или нещо подобно".

Това е ясен знак, че отношенията с Лукаку в Наполи не са както преди, докато спекулациите за бъдещето на нападателя продължават да растат.

