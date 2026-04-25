  Sportal.bg
  Наполи
  Конте за Лукаку: Очаквах поздрав, но никой не почувка на вратата ми

  25 апр 2026 | 01:27
Треньорът на Наполи Антонио Конте остана много доволен от убедителна победа с 4:0 срещу Кремонезе. Той беше усмихнат в коментарите си след мача, като похвали някои от най-добре представилите се играчи и желанието на отбора за реванш след загубата с 0:2 от Лацио миналия уикенд. Въпреки това, тонът на специалиста стана по-мрачен, когато беше попитан за Ромелу Лукаку.

Белгиецът се завърна в Неапол по-рано тази седмица след странно отсъствие, по време на което не се яви на тренировка през март и впоследствие беше глобен от клуба за неразрешеното си отсъствие.

Наполи разгроми Кремонезе, Де Бройне с първи гол след контузията
На въпрос дали е имал възможност да разговаря с Лукаку, Конте отговори: „Не, все още не съм имал възможност. Знам, че един от нашите директори е говорил с него. Той дойде на тренировъчната база, моят офис беше точно там... но никой не почука на вратата – и това наистина ме разочарова, защото бих очаквал поздрав, съобщение или нещо подобно".

Това е ясен знак, че отношенията с Лукаку в Наполи не са както преди, докато спекулациите за бъдещето на нападателя продължават да растат.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Интер загуби свой играч за поне две седмици

Интер загуби свой играч за поне две седмици

  • 24 апр 2026 | 21:32
  • 853
  • 0
Двама от спряганите за Челси наставници се разграничиха от клуба

Двама от спряганите за Челси наставници се разграничиха от клуба

  • 24 апр 2026 | 21:16
  • 3094
  • 0
ФИФА ще позволи на мачове от националните първенства да се играят в чужбина

ФИФА ще позволи на мачове от националните първенства да се играят в чужбина

  • 24 апр 2026 | 20:54
  • 834
  • 2
Бетис уби и последните надежди на Реал в битката за титлата

Бетис уби и последните надежди на Реал в битката за титлата

  • 25 апр 2026 | 00:01
  • 13785
  • 45
Ямал е номер 1 в Ла Лига за този месец

Ямал е номер 1 в Ла Лига за този месец

  • 24 апр 2026 | 20:27
  • 786
  • 0
Германия обмисля кандидатура за домакинство на световно първенство

Германия обмисля кандидатура за домакинство на световно първенство

  • 24 апр 2026 | 20:15
  • 738
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

  • 24 апр 2026 | 15:20
  • 65700
  • 487
Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

  • 24 апр 2026 | 15:40
  • 68220
  • 153
Карлос Насар отново е златен!

Карлос Насар отново е златен!

  • 24 апр 2026 | 16:48
  • 97244
  • 83
Берое с труден обрат срещу 10 от Спартак във Варна, "соколите" със 7 червени картона за 11 мача

Берое с труден обрат срещу 10 от Спартак във Варна, "соколите" със 7 червени картона за 11 мача

  • 24 апр 2026 | 21:25
  • 22033
  • 61
Бетис уби и последните надежди на Реал в битката за титлата

Бетис уби и последните надежди на Реал в битката за титлата

  • 25 апр 2026 | 00:01
  • 13785
  • 45
Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

  • 24 апр 2026 | 15:37
  • 43947
  • 104