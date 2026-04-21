Лукаку отнесе солена глоба от Наполи, в клуба са му вдигнали мерника

Нападателят на Наполи Ромелу Лукаку е бил глобен със 150 хиляди евро от клуба, което се равнява на 20% от месечната му брутна заплата, твърди “Гадзета дело спорт”.

Лукаку най-после се върна в Неапол, но само за кратко

Причината за наложената санкция е неподчинението на 32-годишния играч, който реши да се възстановява от контузия в родината си Белгия, въпреки че в края на миналия месец получи инструкции от своя клуб да се прибере в Неапол за преглед от медицинския щаб. Лукаку се завърна чак преди два дни, а вчера проведе среща със спортния директор Джовани Мана. На нея опитният футболист научил за своята глоба и също така получил одобрение да се прибере обратно в Антверп за още две седмици, за да довърши лечението си на травмата. Това означава, че белгийският национал ще пропусне още два мача на тима, като той се надява, че ще бъде на разположение на Антонио Конте за последните три двубоя от сезона.

La Gazzetta dello Sport reports that Romelu Lukaku has received a €150,000 fine from Napoli, equivalent to 20% of his gross monthly salary, as the Belgian’s summer exit appears inevitable. pic.twitter.com/YncrkiqgH0 — Football Italia (@footballitalia) April 21, 2026

Междувременно, в италианските медии все по-усилено се говори, че в Наполи са решили да се разделят с Лукаку след края на сезона. Точно преди началото на тази кампания той получи тежка травма в бедрото, заради което има едва 64 изиграни минути в седем срещи, в които има един победен гол.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Napoli will part ways with Romelu Lukaku at the end of the season. It's over.



The relationship has completely COLLAPSED following missed training sessions and an unauthorised stay in Belgium to recover from injury. ❌



The player is now set to be sidelined —… pic.twitter.com/BT13Gp3fCE — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 20, 2026

