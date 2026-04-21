Лукаку отнесе солена глоба от Наполи, в клуба са му вдигнали мерника

Нападателят на Наполи Ромелу Лукаку е бил глобен със 150 хиляди евро от клуба, което се равнява на 20% от месечната му брутна заплата, твърди “Гадзета дело спорт”.
Лукаку най-после се върна в Неапол, но само за кратко
Причината за наложената санкция е неподчинението на 32-годишния играч, който реши да се възстановява от контузия в родината си Белгия, въпреки че в края на миналия месец получи инструкции от своя клуб да се прибере в Неапол за преглед от медицинския щаб. Лукаку се завърна чак преди два дни, а вчера проведе среща със спортния директор Джовани Мана. На нея опитният футболист научил за своята глоба и също така получил одобрение да се прибере обратно в Антверп за още две седмици, за да довърши лечението си на травмата. Това означава, че белгийският национал ще пропусне още два мача на тима, като той се надява, че ще бъде на разположение на Антонио Конте за последните три двубоя от сезона.
Междувременно, в италианските медии все по-усилено се говори, че в Наполи са решили да се разделят с Лукаку след края на сезона. Точно преди началото на тази кампания той получи тежка травма в бедрото, заради което има едва 64 изиграни минути в седем срещи, в които има един победен гол.
Снимки: Gettyimages