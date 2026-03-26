Напрежение между Наполи и Лукаку

За напрежение между Наполи и Ромелу Лукаку съобщават "Гадзета дело Спорт" и Sky.

Ромелу Лукаку отпадна от състава на Белгия

Причината за него е, че белгийският нападател в момента е в родината си и не възнамерява в близките дни да се връща в Италия и да се присъедини към заниманията на клубния си отбор. От Наполи настоявали той да се яви, но играчът отказал, предпочитайки да остане в Брюксел с майка си и децата си.

Напрежението между Ромелу Лукаку и Наполи ескалирало, след като тази сутрин нападателят е уведомил клуба, че няма да се връща за последните две тренировки през седмицата. Той е предпочел да остане в Белгия, за да се възстановява, да се почувства полезен за финала на сезона и да се подготви за предстоящото Световно първенство.

Лукаку бе освободен от националния отбор на Белгия, който ще има две контроли в САЩ. Така първоначалната уговорка с Наполи е била той да се върне в базата, за да може възстановителният му процес да бъде координиран съвместно с медицинския щаб на "партенопеите" след физическия проблем, който той усети по време на рехабилитацията си през последните седмици.

След това обаче Лукаку е действал на своя глава, пренебрегвайки споразумението с Наполи, където са видимо ядосани от поведението му. От клуба официално мълчат, но неофициално не спестяват критиките си към 32-годишния таран, пише още "Гадзета". Нападателят се възстанови от сериозна мускулна травма, като постепенно започна да влиза в игра. През този сезон дотук той има 64 минути в 7 мача и един гол.

Снимки: Imago