Конър Галахър: Де Дзерби е страхотен, той сплоти отбора

Полузащитникът на Тотнъм Конър Галахър смята, че новият мениджър Роберто де Дзерби е ключов за връщането във форма на играчите и за оцеляването във Висшата лига по футбол на Англия. „Шпорите“ се измъкнаха от зоната на изпадащите след успеха с 2:1 срещу Астън Вила в неделя, който изведе тима на една точка пред 18-ия Уест Хaм. 26-годишният Галахър отбеляза първия си гол за Тотнъм, откакто пристигна под наем от Атлетико Мадрид през януари и вярва, че назначаването на Де Дзерби е било повратен момент в сезона.

„Треньорът е страхотен към нас. Той сплоти отбора - работи с играчите индивидуално със срещи на четири очи, в които се опитва да върне увереността на играчите. С мен направи точно това и има огромна разлика. Знам, че го е направил и с много от останалите момчета. Цялата работа, която свърши на тренировъчното игрище и по време на срещите на отбора, е фантастична и всички сме на едно и също мнение“, заяви Галахър, цитиран от „Скай Спортс“.

Тотнъм заема 17-ото място в класирането на английския елит с 37 точки преди домакинствата срещу Лийдс и Евертън, както и гостуването на градския съперник Челси.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages