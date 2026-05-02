Емери: Очаква ни много труден мач с Тотнъм

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери смята, че домакинският мач в неделя с Тотнъм ще бъде трудна битка, въпреки че лондончани са изложени на риск от изпадане. Вила е на петото място във Висшата лига при оставащи четири мача и победа срещу "шпорите" би им гарантирала класиране в Шампионската лига догодина.

„Всеки мач във Висшата лига е много труден. „Вила Парк" е нещо, което трябва да използваме, което да ни тласка да спечелим мача“, каза Емери на пресконференция.

След това клубът от Бирмингам е домакин на Нотингам Форест в полуфинален двубой реванш от Лига Европа, след като загубиха с 0:1 в четвъртък.

Емери подкрепи мениджъра на Тотнъм Роберто Де Дзерби, но каза, че италианецът трябва да се откаже от типичния си стил, за да избегне изпадане. "Шпорите" спечелиха четири точки от трите мача на Де Дзерби като мениджър и показаха известно подобрение, но мястото им елита остава несигурна.

„Те имат много добри играчи и имат много добър треньор. Може би ще им е нужно време, за да постигнат някои тактическите неща, които той направи в Брайтън, които бяха наистина фантастични. Мисля, че ще го направи, но сега те се опитват да избягат изпадане и се нуждаят от точки повече. Имат опитни играчи, добри футболисти и очаквам много труден мач. Очаквам 90 минути да играем, борейки се по най-добрия начин, тактически и в нашия стил индивидуално и колективно“.