Пореден удар върху амбициите на Тотнъм за спасение

Нападателят на Тотнъм Доминик Соланке ще пропусне остатъка от сезона, след като медицинските изследвания в последните дни са показали, че има частично разкъсване на подколянното сухожилие, съобщава “Дейли Мейл”. Английският национал получи травмата си в последните минути на първото полувреме при успеха над Уулвърхамптън през уикенда. Тази травма поставя под сериозна въпросителна и сериозните амбиции на играча да бъде част от състава на “трите лъва” на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през лятото.

Сезонът за Чави Симонс приключи, халфът е аут и за Световното

Травмата му пък е пореден тежък удар върху продължаващия изживява кошмарен сезон тим на Тотнъм. “Шпорите” продължават да страдат от почти епидемичен проблем с контузии, като травмата на самия Соланке е десетата в тима. В същия двубой с “вълците” тежка контузия получи и Чави Симонс, който също няма да играе повече през тази кампанията. Това е пореден удар и по амбициите на лондончани за спасение. Те все още се намират в опасната зона четири кръга преди края и са на две точки от Уест Хам.

Снимки: Imago