Сезонът за Чави Симонс приключи, халфът е аут и за Световното

Плеймейкърът на Тотнъм Чави Симонс почти сигурно е аут до края на сезона и ще пропусне предстоящото Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико, съобщават английските медии. Нидерландецът получи травма в коляното в събота следобед при трудния успех над Уулвърхамптън, а опасенията в щаба на “шпорите” са за скъсани кръстни връзки. Симонс ще премине допълнителни медицински изследвания днес или утре, но прогнозите са, че той е скъсал кръстна връзка и вероятно ще отсъства от терените между шест и осем месеца.

В следващите дни ще стане ясно дали Де Дзерби ще може да разчита на двама от основните си играчи за спасението

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби изглеждаше притеснен след двубоя за състоянието на своя футболист. Малко по-късно самият футболист публикува пост в социалните мрежи, в който потвърди, че няма да играе повече през този сезон и е съкрушен от развитието на ситуацията. Това е пореден удар по Тотнъм в борбата за оцеляване на тима. “Шпорите” са в зоната на изпадащите едва четири двубоя преди края на сезона и са на две точки от Уест Хам, който в момента заема 17-ата позиция.

Мъчителен успех в края запази шансовете на Тотнъм за спасение

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages