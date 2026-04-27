Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  Сезонът за Чави Симонс приключи, халфът е аут и за Световното

Сезонът за Чави Симонс приключи, халфът е аут и за Световното

Плеймейкърът на Тотнъм Чави Симонс почти сигурно е аут до края на сезона и ще пропусне предстоящото Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико, съобщават английските медии. Нидерландецът получи травма в коляното в събота следобед при трудния успех над Уулвърхамптън, а опасенията в щаба на “шпорите” са за скъсани кръстни връзки. Симонс ще премине допълнителни медицински изследвания днес или утре, но прогнозите са, че той е скъсал кръстна връзка и вероятно ще отсъства от терените между шест и осем месеца.

В следващите дни ще стане ясно дали Де Дзерби ще може да разчита на двама от основните си играчи за спасението

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби изглеждаше притеснен след двубоя за състоянието на своя футболист. Малко по-късно самият футболист публикува пост в социалните мрежи, в който потвърди, че няма да играе повече през този сезон и е съкрушен от развитието на ситуацията. Това е пореден удар по Тотнъм в борбата за оцеляване на тима. “Шпорите” са в зоната на изпадащите едва четири двубоя преди края на сезона и са на две точки от Уест Хам, който в момента заема 17-ата позиция.

Мъчителен успех в края запази шансовете на Тотнъм за спасение
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Юнайтед и Брентфорд в нажежена битка за Европа

Юнайтед и Брентфорд в нажежена битка за Европа

  • 27 апр 2026 | 07:43
  • 2570
  • 0
Киву: Съжаляваме, но можеше да завърши и по-зле

Киву: Съжаляваме, но можеше да завърши и по-зле

  • 27 апр 2026 | 07:02
  • 1108
  • 0
Спалети: Трябваше да сме предпазливи, битката ще е до самия край

Спалети: Трябваше да сме предпазливи, битката ще е до самия край

  • 27 апр 2026 | 06:58
  • 694
  • 0
Алегри: Можем да бъдем доволни от точката

Алегри: Можем да бъдем доволни от точката

  • 27 апр 2026 | 06:51
  • 2628
  • 1
Макфарлейн: Момчетата показаха колко много искат да спечелят мача

Макфарлейн: Момчетата показаха колко много искат да спечелят мача

  • 27 апр 2026 | 06:48
  • 1140
  • 0
Рен запази петото място след успех над Нант

Рен запази петото място след успех над Нант

  • 27 апр 2026 | 03:26
  • 1378
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

  • 26 апр 2026 | 20:53
  • 34865
  • 33
Столичен сблъсък в "Надежда"

Столичен сблъсък в "Надежда"

  • 27 апр 2026 | 07:59
  • 2378
  • 7
Монтана вади един от последните снаряди срещу Добруджа

Монтана вади един от последните снаряди срещу Добруджа

  • 27 апр 2026 | 07:15
  • 2296
  • 1
Юнайтед и Брентфорд в нажежена битка за Европа

Юнайтед и Брентфорд в нажежена битка за Европа

  • 27 апр 2026 | 07:43
  • 2570
  • 0
Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

  • 26 апр 2026 | 18:06
  • 42781
  • 158
Милан и Ювентус отново не успяха да се надхитрят

Милан и Ювентус отново не успяха да се надхитрят

  • 26 апр 2026 | 23:43
  • 13934
  • 22