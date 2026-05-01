Де Дзерби: Загубеняците плачат и мислят негативно, няма да е чудо да победим Астън Вила

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби даде пламенна пресконференция, на която призова всички в клуба да заглушат негативния вътрешен глас, който им казва, че едва ли не вече са изпаднали. Италианецът вярва, че въпреки всички проблеми с контузени играчи, той има достатъчно качество в състава си, за да може в неделя да победи Астън Вила като гост и така да се увеличат шансовете на "шпорите" за спасение. Надеждите са свързани и с това, че ден по-рано Уест Хам няма да победи Брентфорд.

"Искам поне веднъж да бъда ясен. Най-важното предизвикателство сега е да заглушим гласа вътре в нас. Вътре в играчите, персонала, феновете. Този ​​глас поражда негативни мисли и казва, че нямаме късмет, имаме твърде много контузии, загубихме Чави Симонс, който беше един от най-добрите и най-важни ни играчи в последните два мача, медицинският ни персонал не е достатъчно добър, теренът на стадиона и тренировъчната база не са добри, невъзможно е да спечелим два или три мача подред, защото не сме спечелили твърде много през 2026 г.

🗣️ De Zerbi’s message is crystal clear:



“Losers cry. Winners fight.” 👊



⚪️ “We have to die on the pitch.”



— WeAreTottenhamTV (@WeRTottenhamTV) May 1, 2026

Всичко това са негативни неща и са глупости, защото искам да запазя фокуса върху нас, върху качеството на моите играчи. Отиваме да играем срещу един от най-добрите отбори в момента във Висшата лига. Имам голямо уважение към Емери като треньор, но ако Тотнъм спечели на „Вила Парк“, това няма да е чудо.

Може би ще загубим, но имаме качествата да спечелим този мач и това няма да е чудо. Трябва да бъдем позитивни и да се чувстваме щастливи, защото работим в голям клуб.

Ако Соланке и Симонс са контузени, можем да играем с Коло Муани, Тел и Ричарлисон, които не са по-лоши играчи. Те са различни по характеристики, но са много добри играчи. Имаме Педро Поро, Удоджи, Ван де Вен, Бентанкур, Палиня, Галахър.

Вече плачем и всички казват "изпадаме". Още не. Преди да загубим мача, трябва да играем и да се борим. Имаме две точки по-малко от Уест Хам и те също трябва да играят труден мач. Загубеняците плачат и мислят негативно. Не искам хората, които са близко до мен, да плачат или да мислят по различен начин от мен", заяви Де Дзерби.

Италианецът добави, че все още не знае дали сезонът е приключил за Доминик Соланке, но той със сигурност пропуска мача. Аут е и Гулиелмо Викарио. Дестини Удоджи обаче ще бъде на разположение, а за Джеймс Мадисън все още не е ясно дали ще може да се завърне още през този уикенда.

Снимки: Gettyimages