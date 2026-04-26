В следващите дни ще стане ясно дали Де Дзерби ще може да разчита на двама от основните си играчи за спасението

Състоянието на Доминик Соланке и Чави Симонс от Тотнъм все още не е известно, след като и двамата бяха принудени да напуснат терена при победата на лондончани с 1:0 срещу Уулвърхямптън от Висшата лига в събота, заяви мениджърът на "шпорите" Роберто де Дзерби. Соланке беше заменен в 40-ата минута заради мускулна контузия, докато Симонс напусна игра в 63-ата минута, след като имаше проблем с коляното. Гол на Жоао Палиня в 82-ата минута осигури първата победа в полза на столичани в първенството от 16 мача. Тотнъм остана на 18-то място в класирането с 34 точки от 34 мача, на две от спасителната зона.

Мъчителен успех в края запази шансовете на Тотнъм за спасение

"Соланке е с мускулна травма. Не знам колко е сериозна контузията му, а за Чави това е проблем с коляното и ще видим в следващите дни, понеделник или вторник. За Соланке това не е голям проблем. Не знам за колко мача ще го загубим, но бих искал да знам истинското състояние на Шави, защото коляното винаги е различно от мускулната травма", коментира Де Дзерби пред медиите.



Тотнъм, който е изправен пред първо изпадане от елита от 1977 година насам, има четири оставащи двубоя до края на сезона, а следващият мач на лондончани е гостуване на Астън Вила следващата неделя.

Снимки: Gettyimages