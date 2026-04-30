Викарио е договорил всичко с новия си клуб

Стражът на Тотнъм Гулиелмо Викарио е постигнал пълна договорка по личните си условия с Интер, който се е устремил към титлата в Серия "А". Според "Гадзета дело спорт" агентите на играча са одобрили както финансовите условия, така и срока на контракта, макар че изданието не посочва конкретните параметри. Тепърва предстои двата клуба да преговарят помежду си. Ако Тотнъм изпадне обаче, ще е доста трудно за лондончани да имат претенции за по-значима трансферна сума.

Италианските медии са сигурни, че Викарио ще се завърне в Серия "А" след три сезон и над 100 мача в английския футбол.

Тотнъм привлече Викарио от Емполи през лятото на 2023 година срещу 17.2 милиона паунда. Той започна добре, но направи доста грешки от началото на този сезон.

Интер имаше интерес към него още когато договаряше продажбата на Андре Онана в Манчестър Юнайтед. Тогава обаче имаше забавяне по този трансфер и в крайна сметка Викарио реши да приеме предложението на Тотнъм.