Мъчителен успех в края запази шансовете на Тотнъм за спасение

Тотнъм постигна важен успех с 1:0 над Уулвърхамтпън в мач от 34-ия кръг на Премиър лийг. Единственото попадение бе дело на Жоао Палиня и падна чак в 82-ата минута. По този начин лондончани постигнаха първи успех през 2026 година и едновременно с това избегнаха възможността да постигнат най-дългата си серия без успех от 16 мача (5 победи и 9 загуби). От своя страна “вълците”, които изпаднаха през седмицата, доиграват сезона.

Възпитаниците на Роберто Де Дзерби започнаха очаквано по-активно и в търсене на гол. Въпреки това двата отбора не успяха да създадат нищо по-съществено в първия половин час и като цяло първата част не бе особено впечатляваща за феновете. Италианският специалист пусна Матис Тел в опит да внесе повече енергия и разнообразие в своя тим и в търсене на нов тласък в предни позиции. Лошата новина за “шпорите” бяха нови контузии - Доминик Соланке бе заменен преди почивката, а със сериозна травма след нея излезе и Шави Симонс. Все пак новината за попадението на Уест Хам сякаш допълнително мобилизира играчите на Тотнъм, които все пак стигнаха до попадение в 82-ата минута, когато разбъркване след корнер прати кълбото към Палиня, който отблизо успя да реализира.

Този успех задържа Тотнъм на две точки от “чуковете”, които заемат именно последното място точно над чертата. При загуба днес имаше опасност “шпорите” да се отдалечат на цели четири пункта от лондонския си съперник. Уулвърхамптън е последен и вече изпадна.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages