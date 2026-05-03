Ал-Кадисия удари по шампионските амбиции на Ал-Насър

Ал-Кадисия заби звучен шамар на запътилия се към титлата в Саудитска Арабия Ал-Насър, побеждавайки го с 3:1 в домакинството си от 31-вия кръг. Домакините категорично бяха по-добрият тим в сблъсъка с Кристиано Роналдо и компания и заслужено взеха трите точки в този мач. Португалският ветеран отново бе титуляр за гостите и записа пълни 90 минути, но не бе на познатото ниво и така и не успя да се разпише.

Първото полувреме бе сравнително равностойно. Ал-Кадисия поведе в 24-тата минута чрез Салех Абу Ал Шамат, но Ал-Насър успя да се върне в мача с попадение на Жоао Феликс в 39-ата минута.

През втората част обаче домакините наложиха волята си с точни изстрели на Мусаб Ал Джуайр в 55-ата и Хулиан Киньонес в 78-ата минута.

Въпреки загубата Ал-Насър остава лидер в класирането със 79 точки и 5 повече от преследвача си Ал-Хилал, който обаче е и с мач по-малко. Ал-Кадисия пък заема 4-тата позиция в таблицата с 68 точки.