Защитник на Ал-Ахли побесня: Всеки сезон бутат Ал-Насър към трофеите

Защитникът на Ал-Ахли Мерих Демирал не скри дълбокото си възмущение спрямо съдийството при вчерашната загуба с 0:2 от Ал-Насър. Турският национал дори каза в прав текст, че лидерът в саудитското първенство винаги е подкрепян от реферите.

Роналдо отново бележи, Ал-Насър все по-близо до титлата

“Всички съдии са луди, приятелю. Как е възможно това? Вижте ми крака. Отсъжданията винаги са в полза на Ал-Насър. Те винаги ги бутат и искат Ал-Насър да печелят. Всичко това е срамота. Но Ал-Ахли постоянно печели, без да получава помощ от никого, и винаги ще бъде на върха”, заяви разпалено Демирал пред местни репортери.

🚨 Merih Demiral: "The situation with the referees here is crazy".
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2026

Неговите оплаквания станаха повод и за коментар от страна на суперзвездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо. “Това не е война и не е добре за първенството. Борим се за победата, но някои неща, които виждаме, не са добри. Това не е футбол. Не всичко е позволено, ще говоря за това след края на сезона. Доста играчи се оплакват, говорят за съдиите, публикуват в социалните мрежи… Това не е целта на саудитското първенство. Трябва да престанем с всичко това, ако искаме да се съревноваваме с най-добрите европейски шампионати”, обясни той.

🚨 Cristiano Ronaldo: "I see many bad things. Many players complain, speak about referees, post on social media…"



…this is NOT the goal of the Saudi Pro League. We should stop this if we want to compete with the best European leagues".
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2026

Снимки: Gettyimages