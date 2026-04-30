Защитник на Ал-Ахли побесня: Всеки сезон бутат Ал-Насър към трофеите

Защитникът на Ал-Ахли Мерих Демирал не скри дълбокото си възмущение спрямо съдийството при вчерашната загуба с 0:2 от Ал-Насър. Турският национал дори каза в прав текст, че лидерът в саудитското първенство винаги е подкрепян от реферите.
“Всички съдии са луди, приятелю. Как е възможно това? Вижте ми крака. Отсъжданията винаги са в полза на Ал-Насър. Те винаги ги бутат и искат Ал-Насър да печелят. Всичко това е срамота. Но Ал-Ахли постоянно печели, без да получава помощ от никого, и винаги ще бъде на върха”, заяви разпалено Демирал пред местни репортери.
Неговите оплаквания станаха повод и за коментар от страна на суперзвездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо. “Това не е война и не е добре за първенството. Борим се за победата, но някои неща, които виждаме, не са добри. Това не е футбол. Не всичко е позволено, ще говоря за това след края на сезона. Доста играчи се оплакват, говорят за съдиите, публикуват в социалните мрежи… Това не е целта на саудитското първенство. Трябва да престанем с всичко това, ако искаме да се съревноваваме с най-добрите европейски шампионати”, обясни той.
Снимки: Gettyimages