Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Ахли
  Защитник на Ал-Ахли побесня: Всеки сезон бутат Ал-Насър към трофеите

Защитник на Ал-Ахли побесня: Всеки сезон бутат Ал-Насър към трофеите

  • 30 апр 2026 | 17:12
  • 407
  • 0

Защитникът на Ал-Ахли Мерих Демирал не скри дълбокото си възмущение спрямо съдийството при вчерашната загуба с 0:2 от Ал-Насър. Турският национал дори каза в прав текст, че лидерът в саудитското първенство винаги е подкрепян от реферите.

Роналдо отново бележи, Ал-Насър все по-близо до титлата
Роналдо отново бележи, Ал-Насър все по-близо до титлата

“Всички съдии са луди, приятелю. Как е възможно това? Вижте ми крака. Отсъжданията винаги са в полза на Ал-Насър. Те винаги ги бутат и искат Ал-Насър да печелят. Всичко това е срамота. Но Ал-Ахли постоянно печели, без да получава помощ от никого, и винаги ще бъде на върха”, заяви разпалено Демирал пред местни репортери.

Неговите оплаквания станаха повод и за коментар от страна на суперзвездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо. “Това не е война и не е добре за първенството. Борим се за победата, но някои неща, които виждаме, не са добри. Това не е футбол. Не всичко е позволено, ще говоря за това след края на сезона. Доста играчи се оплакват, говорят за съдиите, публикуват в социалните мрежи… Това не е целта на саудитското първенство. Трябва да престанем с всичко това, ако искаме да се съревноваваме с най-добрите европейски шампионати”, обясни той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

