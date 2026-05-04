Четвърта поредна победа изкачи Лион в топ 3

Лион постигна ключова победа с 4:2 над прекия си конкурент Рен в дербито от 32-рия кръг на френската Лига 1. На стадион „Групама“ двата отбора сътвориха истинско шоу с два обрата, но домакините се оказаха по-ефективни в завършващата фаза, записвайки четвърти пореден успех, с който се изкачиха в топ 3 на временното класиране.

Срещата започна шоково за „хлапетата“, след като Муса Ал-Таамари откри за Рен още в 6-ата минута.

Лион обаче реагира и до почивката вече водеше. Роман Яремчук изравни в 37-ата минута, а в 42-рата Корентен Толисо беше точен от дузпа за 2:1.

Драмата продължи веднага след подновяването на играта, когато Естебан Льопол възстанови равенството за 2:2 в 48-ата минута.

Радостта на гостите обаче трая кратко – само четири минути по-късно Афонсо Морейра отново изведе Лион напред. Точка на спора сложи бразилският талант Ендрик, който оформи крайното 4:2 в 75-ата минута.

С този успех Лион събра 60 точки и се изкачи на третото място в класирането. Рен пък остава на 5-ата позиция с 56 точки.

Снимки: Imago