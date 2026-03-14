Ал-Насър громи и без Роналдо, Жоао Феликс с два гола

Лидерът в Саудитска Арабия Ал-Насър разби като гост с 5:0 Ал-Халеей в мач от 26-тия кръг на местната елитна дивизия. Голята звезда Кристиано Роналдо не игра за отбора си, тъй като е контузен, но това по никакъв начин не попречи на съотборниците му, които се забавляваха на терена. С два гола се отличи неговият сънародник Жоао Феликс. Така Ал-Насър продължава с изключителната си форма и записа 14-а поредна победа във всички турнири, като има три точки преднина пред Ал-Хилал.

Заместникът на Роналдо Абдулах Ал Хамдан откри за гостите в 30-ата минута за 0:1. Интригата до голяма степен приключи в 54-ата минута. Тогава Анжело Габриел стреля от дистанция, стражът на домакините Антони Морис успя да избие, но Айман Яхия с много точна добавка удвои – 0:2 за Ал-Насър. Двадесетина минути по-късно всичко бе решено, когато след многоходова комбинация Жоао Феликс се разписа отблизо и направи резултата класически за гостите – 0:3.

В 79-ата минута португалецът заби второто си попадение и направи резултата 0:4. В продължението на срещата крайното 0:5 бе оформено от бразилеца Анжело Габриел.

Преследвачът Ал-Хилал пък постигна доста по-труден успех, но все пак надделя с 1:0 в гостуването на Ал-Фатех. Единственото попадение дойде в 48-ата минута, когато Сергей Милинович-Савич засече с глава центриране от пряк свободен удар. Голямата звезда на тима от Рияд Карим Бензема престоя на терена 72 минути, но не успя да се разпише. Така Ал-Хилал записа трета поредна победа и продължава битката за титлата с тима на Кристиано Роналдо.

