  Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  Роналдо поведе Ал-Насър към полуфинал

Роналдо поведе Ал-Насър към полуфинал

  • 19 апр 2026 | 19:17
Ал-Насър се класира за полуфиналите на Азиатската шампионска лига 2 (АФК Къп), след като разгроми с 4:0 като гост Ал-Уасл от ОАЕ. Лидерът в саудитското първенство реши всичко още до почивката, когато водеше с 3:0. Кристиано Роналдо пропускаше по-голямата част предишните мачове в турнира, като имаше само един двубой в него, но днес започна като титуляр и вкара първия гол за своя отбор още в 11-ата минута. Португалецът получи от Ал-Бушаил и от осем-девет метра прати топката в ъгъла. Това бе неговият 969-и гол.

Иниго Мартинес удвои в 24-тата, когато засече с глава центриране от корнер. Три минути по-късно Абдулела Ал Амри направи преднината на Ал-Насър класическа, след като също бе точен с глава.

През второто полувреме Ал-Насър очаквано намали темпото и стигна до само още един гол. Реализира го Садио Мане 10 минути преди края. Сенегалецът бе изведен зад защитата на домакините, премина покраj вратаря и с лекота прати топката в мрежата, оформяйки крайни резултат.

На полуфиналите Ал-Насър ще играе срещу победителя от сблъсъка между Ал-Ахли и Ал-Хюсеин, които ще играят помежду си по-късно тази вечер.

Снимки: Imago

