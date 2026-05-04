Карик: Положихме много труд, за да стигнем дотук

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик не скри задоволството си от успеха с 3:2 над големия враг Ливърпул. Победата бе с двойна цена, защото също така гарантира на "червените дяволи" мястото им в Шампионската лига за следващия сезон. Той призна, че е горд от това постижение.

„В известен смисъл се гордея. Смятам, че свършената работа, представянето на играчите и резултатите, които постигнахме срещу силните отбори, са нещо, от което със сигурност можем да извлечем много позитиви. Ако трябва да сме честни, в един момент тази цел изглеждаше доста далечна. Така че беше положен много труд, за да се озовем в тази позиция и да си осигурим класирането три кръга преди края. Но това не е нещо, което сме обсъждали много като група. Не е нещо, което празнуваме прекалено. Това е просто една стъпка. Искаме повече. Искаме да завършим по-високо в класирането, но със сигурност играчите и щабът заслужават огромна похвала, че ни поставиха в тази позиция на този етап“, започна Карик.

Той заяви, че ключът към успеха е специалната връзка, която е изградил с играчите си.

„Добрите играчи помагат. Добрите треньори, добрият щаб. Мисля, че връзката, която всички изградихме, беше доста специална и трябваше да го постигнем по различни начини. Печелихме мачове по различен начин, с различни предизвикателства, а днес беше поредното такова. Просто се опитваш да правиш правилните неща и да разбираш какво означава да си тук, а играчите приеха всичко толкова, толкова добре. Да го направим с няколко мача в аванс е едно, но искаме да продължим да се развиваме и да завършим сезона силно“, допълни Карик.

Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

След това той обърна повече внимание на двубоя с Ливърпул.

„Вкарахме много голове, знаете. Мисля, че сме се разписвали в почти всеки мач. Така че нашият основен фокус беше, ако не друго, върху работата без топка и опитите да станем по-труден за преодоляване съперник с течение на времето. Знаехме, че днес те ще играят с много халфове и ще се опитат да владеят топката и да контролират играта по този начин, което ни постави пред голямо предизвикателство. След това, разбира се, се опитахме да наложим нашите силни страни в мача. Мисля, че започнахме блестящо. Смятам, че започнахме много добре и срещу Бренфорд и съм също толкова доволен от начина, по който завършихме мача днес. След два бързи гола във вратата ни, това можеше да ни пречупи, но характерът и вярата, които момчетата показаха, както и качеството на играта ни след това, бяха наистина добри“, каза още англичанинът.

Той коментира и допуснатите голове, които дойдоха след елементарни грешки.

„Грешки се случват. Те [Амад и Сене Ламенс] са двама фантастични играчи, които ни дадоха много, за да ни поставят в тази позиция. Това е част от футбола. За щастие на всички, днес успяхме да излезем победители. Всичко се свежда до онази подсъзнателна вяра, която е подложена на изпитание в такива моменти. Всички можем да говорим за това, но мисля, че става дума за връзката с играчите, тяхната готовност да работят здраво един за друг, да се жертват един за друг и всички да извличат полза от това. Ако някой направи грешка, ние ще му помогнем – това е част от футбола. В крайна сметка всичко е въпрос на качествен футбол. Тактиката е едната страна, но всъщност манталитетът и нагласата са това, което те превежда през трудни и предизвикателни моменти. Този период беше, разбира се, предизвикателен, но мисля, че завършихме много силно“, допълни наставникът.

Все пак той призна, че отборът има още над какво да работи и къде да се подобрява.

„Наистина е окуражаващо. Мисля, че в нашата „малка лига“, ако щете, за тези 14 мача, трябва да сме на върха или близо до него [ние сме на върха]. Но това само по себе си показва, че има много неща, които момчетата са направили наистина, наистина добре. Разбира се, искаме да продължим да подобряваме малките детайли. Мисля, че не можем да подценяваме това, което момчетата направиха през този период и то по различни начини, което ме радва най-много и ни дава гъвкавост занапред“, каза още специалистът.

Накрая не бе подмината и темата за оставането му начело на клуба и дали има шанс това да се случи.

„Не става въпрос за това какво харесвам или не. В известен смисъл е така, но не е под мой контрол. Всичко върви толкова добре и мисля, че знаем ситуацията, в която се намираме, и аз съм щастлив от нея в момента. Все още искаме да се подобряваме и ще видим какво ще се случи. В този момент това не е нещо, за което наистина мисля“, завърши Карик.

Снимки: Gettyimages