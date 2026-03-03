Ал-Насър сложи край на мистерията покрай Кристиано Роналдо

От Ал-Насър потвърдиха последните информации, че Кристиано Роналдо все пак не заминал в Мадрид с частния си самолет, а продължава да се намира в Рияд. От клуба дори споделиха снимки и видеа от днес, на които се вижда как голмайсторът си е на базата.

През изминалата нощ беше забелязано, че личният самолет на Роналдо отлетя до Мадрид. Най-вероятно на борда му са били децата, съпругата и други членове на семейството на футболиста. Предполага се, че напускането им на Саудитска Арабия е в резултат на заплахите от бомби и дронове от Иран след избухването на конфликта в района преди дни.

Самият Кристиано е с травма и затова се вижда как прави упражнения във фитнеса и не е част от тренировката на тима.

Следващият мач на Ал-Насър по програма е идната събота.