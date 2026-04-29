Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  3. Роналдо отново бележи, Ал-Насър все по-близо до титлата

Роналдо отново бележи, Ал-Насър все по-близо до титлата

  • 29 апр 2026 | 23:07
  • 790
  • 0
Роналдо отново бележи, Ал-Насър все по-близо до титлата

Кристиано Роналдо се разписа при успеха с 2:0 на клубния си Ал-Насър срещу тима на Ал-Ахли в срещата от 30-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. Така отборът, воден от Жорже Жезус, се доближи до титлата в шампионата и четири кръга преди края води с осем точки пред преследвача Ал-Хилал, който обаче е с мач по-малко и може да върне разликата на 5 пункта, ако на 2-ри май (събота) победи Ал-Хазем. Ал-Ахли от своя страна направи грешна стъпка в преследването на топ 3 и участие в Азиатската Шампионска лига идния сезон, като вече има само точка пред Ал-Кадисия, който е и с един изигран мач повече.

Супер Седем вкара попадението си в труден момент за домакините, които четвърт час преди края на редовното време така и не можеха да се разпишат. Португалската жива легенда на футбола промени това и откри резултата с гол номер 970 в своята кариера в 76-ата минута, като той получи асистенция от друг от най-ефективните играчи за Ал-Насър в лицето на Жоао Феликс.

В изтичащите секунди на редовното време падна и вторият гол за вечерта, когато се разписа французинът Кингсли Коман.

Това бе впечатляващата 20-а поредна победа за отбора на Ал-Насър във всички турнири. За последно Роналдо и компания записаха нещо различно от победа на 12-ти януари, когато допуснаха поражение с 1:3 от преследвача Ал-Хилал в среща от шампионата. Така в оставащите си четири двубоя до края на сезона в СПЛ на Саудитска Арабия тимът на Ал-Насър може да си позволи да сгреши веднъж и дори ако отборът Ал-Хилал успее да вземе всичко, то тогава Кристиано Роналдо ще вземе първия си трофей от своето пристигане в Близкия изток преди три години. Интересното е, че двата конкурента за титлата играят в предпоследния кръг на 12-и май (вторник), когато също може да бъдат подпечатани златните медали. Те могат и да бъдат гарнирани с дубъл, ако Ал-Насър победи Г-Осака четири дни по-късно на 16-и май (събота) във финала на Азиатска Шампионска лига - 2.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Мудрик обжалва наказанието си

Мудрик обжалва наказанието си

  • 29 апр 2026 | 19:59
  • 1286
  • 1
В Астън Вила са готови да се възползват от колебанията в Барселона относно Рашфорд

В Астън Вила са готови да се възползват от колебанията в Барселона относно Рашфорд

  • 29 апр 2026 | 19:11
  • 1551
  • 1
В Нюкасъл искат да се разделят с играч, който привлякоха преди година

В Нюкасъл искат да се разделят с играч, който привлякоха преди година

  • 29 апр 2026 | 18:53
  • 1277
  • 3
Емери: Мачовете с Нотингам ще бъдат различни

Емери: Мачовете с Нотингам ще бъдат различни

  • 29 апр 2026 | 18:35
  • 541
  • 0
Добри новини за Мъри Стоилов преди важното гостуване на Трабзонспор през уикенда

Добри новини за Мъри Стоилов преди важното гостуване на Трабзонспор през уикенда

  • 29 апр 2026 | 18:07
  • 1537
  • 0
Роби Кийн е фаворит за мениджър на Селтик

Роби Кийн е фаворит за мениджър на Селтик

  • 29 апр 2026 | 17:32
  • 826
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

  • 29 апр 2026 | 20:56
  • 132472
  • 647
Янев след успеха: Феновете са сърцето, но аз трябва да съм разумът на ЦСКА

Янев след успеха: Феновете са сърцето, но аз трябва да съм разумът на ЦСКА

  • 29 апр 2026 | 21:23
  • 13997
  • 67
Епичен финал! Нефтохимик шокира Левски в София

Епичен финал! Нефтохимик шокира Левски в София

  • 29 апр 2026 | 20:56
  • 38788
  • 15
Атлетико Мадрид 1:1 Арсенал, греда на Гризман

Атлетико Мадрид 1:1 Арсенал, греда на Гризман

  • 29 апр 2026 | 23:20
  • 8596
  • 171
Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

  • 29 апр 2026 | 14:04
  • 65205
  • 142
Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

  • 29 апр 2026 | 13:14
  • 12127
  • 5