Роналдо отново бележи, Ал-Насър все по-близо до титлата

Кристиано Роналдо се разписа при успеха с 2:0 на клубния си Ал-Насър срещу тима на Ал-Ахли в срещата от 30-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. Така отборът, воден от Жорже Жезус, се доближи до титлата в шампионата и четири кръга преди края води с осем точки пред преследвача Ал-Хилал, който обаче е с мач по-малко и може да върне разликата на 5 пункта, ако на 2-ри май (събота) победи Ал-Хазем. Ал-Ахли от своя страна направи грешна стъпка в преследването на топ 3 и участие в Азиатската Шампионска лига идния сезон, като вече има само точка пред Ал-Кадисия, който е и с един изигран мач повече.

Супер Седем вкара попадението си в труден момент за домакините, които четвърт час преди края на редовното време така и не можеха да се разпишат. Португалската жива легенда на футбола промени това и откри резултата с гол номер 970 в своята кариера в 76-ата минута, като той получи асистенция от друг от най-ефективните играчи за Ал-Насър в лицето на Жоао Феликс.

В изтичащите секунди на редовното време падна и вторият гол за вечерта, когато се разписа французинът Кингсли Коман.

Това бе впечатляващата 20-а поредна победа за отбора на Ал-Насър във всички турнири. За последно Роналдо и компания записаха нещо различно от победа на 12-ти януари, когато допуснаха поражение с 1:3 от преследвача Ал-Хилал в среща от шампионата. Така в оставащите си четири двубоя до края на сезона в СПЛ на Саудитска Арабия тимът на Ал-Насър може да си позволи да сгреши веднъж и дори ако отборът Ал-Хилал успее да вземе всичко, то тогава Кристиано Роналдо ще вземе първия си трофей от своето пристигане в Близкия изток преди три години. Интересното е, че двата конкурента за титлата играят в предпоследния кръг на 12-и май (вторник), когато също може да бъдат подпечатани златните медали. Те могат и да бъдат гарнирани с дубъл, ако Ал-Насър победи Г-Осака четири дни по-късно на 16-и май (събота) във финала на Азиатска Шампионска лига - 2.